'Terhills, Hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park' is de nieuwe naam voor de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen, op de grens van de gemeenten Maasmechelen en Dilsen-Stokkem.

Na zeven jaar onder de naam 'Connecterra' gaat de hoofdtoegangspoort verder als 'Terhills'. De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, via haar dochtervennootschap Terhills NV, en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland willen de site zo als één geheel op de internationale kaart zetten. Voortaan kan er ook gratis gewandeld worden in het gebied.

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM is eigenaar van de Terhills-site en investeerde, via de ontwikkelingsvennootschap Terhills NV, al meer dan 100 miljoen euro in de transformatie van de voormalige industriële mijnsite in een duurzame toeristisch-recreatieve bestemming. In 2011 werd er 219 hectare voormalig industrieterrein omgevormd tot natuur (100 ha) en recreatie (119 ha).

. © Getty Images

Het Nationaal Park Hoge Kempen is een natuurgebied met meer dan 12.000 hectare beschermde heide en bos. Het is het enige Nationaal Park in ons land, uitgestrekt over tien Limburgse gemeenten. De toegangspoorten vormen vertrekpunten voor de bezoekers. Op het grondgebied Maasmechelen is de hoofdtoegangspoort met een onthaalpaviljoen, een netwerk van wandelwegen en het 'Mooiste Panorama van Vlaanderen'.

Nieuw is ook dat er voortaan gratis gewandeld kan worden in het gebied. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland maakt zo komaf met de verplichte toegangsgelden voor wandelaars op Terhills. Natuurliefhebbers kunnen wel een vrijwillige natuurbijdrage doen. Die middelen worden vervolgens rechtstreeks geïnjecteerd in de versterking van de natuur. Er komt ook een bezoekerscentrum aan de hoofdtoegangspoort.

