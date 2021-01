De Nieuw-Zeelandse stad Dunedin sluit de komende maand een drukke weg voor twee bijzondere inwoners: de zeeleeuw Hiriwa en haar pup.

De zeeleeuw heeft de plaatselijke golfbaan Chisholm Links uitgekozen als geboorteplaats voor haar pup, schrijft Radio New Zealand. Tussen de golfbaan en de oceaan ligt de drukke John Wilson Ocean Drive. Hiriwa en haar pup moeten deze weg oversteken om het strand te bereiken en voedsel te zoeken.

Daarom heeft de gemeenteraad van Dunedin besloten om de weg af te sluiten voor het verkeer. Wandelen of fietsen op de weg mag nog wel, maar 'geef de zeeleeuwen genoeg ruimte (minstens 20 meter)', vraagt de gemeenteraad. 'Nieuw-Zeelandse zeeleeuwen zijn bedreigd en een van de zeldzaamste zeeleeuwen in de wereld.'

Dunedin sluit wel vaker wegen voor dieren, maar dat duurt niet langer dan een dag of twee, schrijft de Guardian. Deze lange sluiting is uitzonderlijk, maar de inwoners van de stad juichen de beslissing toe. Sterker nog: ze vragen de stad om de weg permanent te sluiten voor verkeer.

Het is een goed jaar voor de zeeleeuwen in Dunedin: er worden twintig pups verwacht en dat is een record. De dieren komen al sinds 1993 naar Dunedin om te bevallen. Dat doen ze in weilanden, boerenschuren, gewoon langs de weg en dus ook op de golfbaan.

Volgens het Department of Conservation zijn er nog zo'n 12.000 zeeleeuwen over. De dieren worden bedreigd door visserij, ziektes, beschikbaarheid van voedsel en de invloed van mensen zoals toeristen die selfies met de dieren willen maken en loslopende honden die ze opjagen.

