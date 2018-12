Nieuw nationaal park in Argentinië, meteen het grootste in het land

Argentinië heeft er een nieuw nationaal park bij en het is meteen het grootste in het land. Ibera National Park is een enorm moerasgebied in de provincie Corientes in het noordoosten van het land. Het is, na de Pantanal in Brazilie, het grootste zoetwatermoeras in de wereld. Een groot deel van Ibera werd tot nu toe beschermd als provinciaal park, maar vanaf nu neemt de landelijke overheid die taak op zich.

Net als de eerder dit jaar ingewijde Ruta de los Parques, de 2800 kilometer lange wandelroute in Patagonië die zeventien nationale parken met elkaar verbindt, is ook dit park er gekomen dankzij de Tompkins Conservation, bekend van de outdoormerken Patagonia en The North Face). Deze stichting van het echtpaar McDivitt en Douglas Tompkins, doneerde niet alleen een groot stuk land, maar werkt ook aan het herstel van dieren die uit de regio verdwenen waren.

Lees ook: Spectaculaire nieuwe wandelroute geopend in Patagonië (plus tien andere wandeltochten in Patagonië)

Zo hebben ze al met succes de reuzenmiereneters, pampaherten, halsbandpekari, groenvleugelara's en jaguars opnieuw geïntroduceerd. Ibera is daardoor het grootste 'rewilding project' in Zuid-Amerika. Dat wil zeggen dat er hard gewerkt wordt om het ecosysteem dat door mensen beschadigd werd, te herstellen.

Je vindt in het uitgestrekte gebied een afwisseling van moerassen en vennen, graslanden, lagunen en bossen. Het is een heerlijk natuurpark voor dierenliefhebbers. In totaal telt Ibera meer dan vierduizend dieren-, vogel- en plantensoorten. Enkele typische dieren van Ibera NP zijn de langstaartotter, manenwolf, pampahert, moerashert, yacarekaaiman, breedsnuitkaaiman en de schattige capibara, het grootste knaagdier ter wereld.

Ook vogelaars zijn hier op de juiste plaats: er leven zo'n 350 verschillende soorten waaronder de groenvleugelara waarvoor momenteel een reintroductieprogramma loopt. De vogel was maar liefst tweehonderd jaar verdwenen uit heel Argentinie. Verder zie je er ooievaars, adelaars, ijsvogels, spechten, kolibri's en reigers.

Lees ook: De tien belangrijkste moerassen