Ongeveer negentig grienden hebben een massastranding op het Australische eiland Tasmanië niet overleefd.

Er wordt dinsdag een lastige reddingsoperatie op touw gezet om ongeveer 180 soortgenoten alsnog te redden.

Maandag raakte bekend dat een grote groep grienden gestrand was op de zandbanken van Macquarie Harbour, een ondiepe baai die slechts via een nauwe engte is verbonden met de open zee. Videobeelden tonen hoe de dolfijnachtigen vruchteloos proberen om opnieuw de diepere wateren te bereiken.

Kris Carlyon, een bioloog die voor de overheid werkt, meldde dat vermoedelijk ongeveer 'een derde' van de 270 grienden reeds is omgekomen. Het redden van hun lotgenoten wordt 'een uitdaging' die verscheidene dagen zou kunnen aanslepen, aldus de expert.

Vele grienden kunnen niet per boot bereikt worden. De circa zestig reddingswerkers gaan zich dan ook focussen op de walvissen 'met de beste kans op overleven', aldus Carlyon. 'Sommige dieren zijn misschien gewoon te groot of bevinden zich in een ongeschikte locatie.'

Grienden spoelen wel vaker in grote groepen aan omdat ze enkele leiders volgen. Dat wordt een massastranding genoemd. Over de oorzaak daarvan tasten wetenschappers nog grotendeels in het duister. Bij een dergelijke massastranding sterft meestal een groot deel van de grienden.

Er wordt dinsdag een lastige reddingsoperatie op touw gezet om ongeveer 180 soortgenoten alsnog te redden.Maandag raakte bekend dat een grote groep grienden gestrand was op de zandbanken van Macquarie Harbour, een ondiepe baai die slechts via een nauwe engte is verbonden met de open zee. Videobeelden tonen hoe de dolfijnachtigen vruchteloos proberen om opnieuw de diepere wateren te bereiken. Kris Carlyon, een bioloog die voor de overheid werkt, meldde dat vermoedelijk ongeveer 'een derde' van de 270 grienden reeds is omgekomen. Het redden van hun lotgenoten wordt 'een uitdaging' die verscheidene dagen zou kunnen aanslepen, aldus de expert. Vele grienden kunnen niet per boot bereikt worden. De circa zestig reddingswerkers gaan zich dan ook focussen op de walvissen 'met de beste kans op overleven', aldus Carlyon. 'Sommige dieren zijn misschien gewoon te groot of bevinden zich in een ongeschikte locatie.' Grienden spoelen wel vaker in grote groepen aan omdat ze enkele leiders volgen. Dat wordt een massastranding genoemd. Over de oorzaak daarvan tasten wetenschappers nog grotendeels in het duister. Bij een dergelijke massastranding sterft meestal een groot deel van de grienden.