Amper 15 procent van alle kustgebieden ter wereld is nog intact. Er is dringend nood aan bescherming en herstel, zeggen Australische onderzoekers.

Wetenschappers van de Universiteit van Queensland verzamelden alle beschikbare data over kustgebieden in de wereld in een uitgebreide database, die online beschikbaar is . Daaruit blijkt dat nog maar 15,5 procent van de wereldwijde kusten intact is gebleven.

Vooral gebieden met zeegrassen, savanne en koraalriffen kampen met een hoge menselijke druk. Het grootste deel van de nog intacte kusten is te vinden in Canada, gevolgd door Rusland, Groenland, Chili en Australië.

Belang voor de mens

'Kustregio's herbergen een grote biodiversiteit en leveren voor miljoenen mensen ecosysteemdiensten zoals voedsel en bescherming tegen stormen', zegt Brooke Williams, ecoloog aan de Universiteit van Queensland. De studie pleit voor snelle en doortastende actie om de overblijvende intacte gebieden te beschermen en sterk aangetaste kustgebieden te herstellen, om ook de effecten van klimaatverandering te verzachten.

'De snelheid waarmee deze regio's achteruitgaan, vormt een enorme bedreiging', zegt Williams. 'Niet alleen voor soorten en habitats, maar ook voor de gezondheid, veiligheid en broodwinning van talloze mensen die leven of afhankelijk zijn van de kustgebieden.'

Het onderzoek is gepubliceerd in Conservation Biology.

