Natuurreservaat Turnhouts Vennengebied wordt 73 hectare groter

Het Turnhouts Vennengebied blijft tot 2044 een natuurreservaat en wordt bovendien met 73 hectare uitgebreid, tot ruim 424 hectare.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft bekendgemaakt dat het Turnhouts Vennengebied tot 2044 een natuurreservaat blijft. Ook wordt het met 73 hectare uitgebreid tot ruim 424 hectare.

Dankzij deze hernieuwde erkenning komen er middelen vrij om het unieke landschap te beheren en herstellen, zodat weidevogels, orchideeën en zeldzame planten als de waterlobelia er alle kansen krijgen.

'Door de uitbreiding krijgt het project in de Noorderkempen de allure van een nationaal park, waar bezoekers gemakkelijk een hele dag van de natuur kunnen komen genieten. Elk jaar bezoeken duizenden fietsers en wandelaars het Turnhouts Vennengebied, aangetrokken door de rustige zandwegen en het Bels Lijntje, een oude spoorwegbedding die Turnhout verbindt met Tilburg. De Klein Engelandhoeve is een hotspot geworden waar sociale economie en Natuurpunt elkaar gevonden hebben om de bezoekers van dienst te zijn', aldus Van den Heuvel.

Europese topnatuur

Via het besluit is ook de fusie van het Turnhouts Vennengebied en de Dombergheide een feit. De totale oppervlakte erkend natuurreservaat wordt hierdoor 424 hectare. 'Het Turnhouts Vennengebied vormt een belangrijk puzzelstuk in het Europese Natura 2000-netwerk, een netwerk van Europese topnatuur. De Noorderkempen zijn op wereldvlak uniek omwille van de heide en vennen', zegt de minister.

Het Turnhouts Vennengebied is het hele jaar door een belangrijk gebied voor vogels. In het voorjaar en de zomer komen er tientallen water- en weidevogels broeden. Het natuurreservaat heeft bovendien een rijke biodiversiteit met interessante en soms zelfs zeldzame planten en dieren die in de rest van Vlaanderen bijna niet meer voorkomen, zoals de waterlobelia, de drijvende waterweegbree, de kleine ijsvogelvlinder, de moerassprinkhaan en de boomleeuwerik.

De doelstellingen voor het gebied zijn het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de vennen met de bijhorende vegetaties. Het Turnhouts Vennengebied wordt beheerd door de vrijwilligers van Natuurpunt Turnhoutse Kempen.