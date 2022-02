Door de zachte avondtemperaturen en de hoge luchtvochtigheid ontwaken de amfibieën in ons land nu al uit hun winterslaap. Dat is erg vroeg in vergelijking met vorige jaren. Natuurpunt onderstreept dat de amfibieëntrek de komende weken van start gaat en vraagt dan ook de aandacht voor overstekende dieren.

Momenteel staat de teller al op 9.614 overgezette amfibieën, en eigenlijk was er zelfs al veel vroeger beweging. Met de recordwarme start van het jaar werden op 1 januari al op heel wat plaatsen trekkende amfibieën gemeld. Normaal ligt het hoogtepunt van de paddentrek in de eerste tien dagen van maart, maar dat lijkt nu op te schuiven naar eind februari.

De komende weken zullen dus opnieuw tienduizenden amfibieën naar de voortplantingspoelen trekken om er zich voort te planten. Tijdens deze tocht moeten ze vaak een straat oversteken en lopen ze een groot risico om overreden te worden. Vorig jaar vielen er maar liefst 9.098 'verkeersslachtoffers', onder meer te wijten aan het dichte wegennet en het groot aantal ingeschreven auto's in ons land.

Het aantal dieren dat levend de weg over wordt geholpen, ligt veel hoger. Alleen al in 2021 ging het om 150.327 gewone padden, 21.267 bruine kikkers, 7.238 alpenwatersalamanders en 6.270 kleine watersalamanders. Sinds 1981 werden al bijna 4 miljoen amfibieën overgezet door vrijwilligers.

Natuurpunt is daarom verheugd dat er op steeds meer plaatsen overzetacties worden opgestart. Vorig jaar ging het om 318 acties om amfibieën veilig de weg over te helpen. Alle informatie over deze overzetacties staat gebundeld op www.paddenoverzet.be.

Momenteel staat de teller al op 9.614 overgezette amfibieën, en eigenlijk was er zelfs al veel vroeger beweging. Met de recordwarme start van het jaar werden op 1 januari al op heel wat plaatsen trekkende amfibieën gemeld. Normaal ligt het hoogtepunt van de paddentrek in de eerste tien dagen van maart, maar dat lijkt nu op te schuiven naar eind februari. De komende weken zullen dus opnieuw tienduizenden amfibieën naar de voortplantingspoelen trekken om er zich voort te planten. Tijdens deze tocht moeten ze vaak een straat oversteken en lopen ze een groot risico om overreden te worden. Vorig jaar vielen er maar liefst 9.098 'verkeersslachtoffers', onder meer te wijten aan het dichte wegennet en het groot aantal ingeschreven auto's in ons land. Het aantal dieren dat levend de weg over wordt geholpen, ligt veel hoger. Alleen al in 2021 ging het om 150.327 gewone padden, 21.267 bruine kikkers, 7.238 alpenwatersalamanders en 6.270 kleine watersalamanders. Sinds 1981 werden al bijna 4 miljoen amfibieën overgezet door vrijwilligers. Natuurpunt is daarom verheugd dat er op steeds meer plaatsen overzetacties worden opgestart. Vorig jaar ging het om 318 acties om amfibieën veilig de weg over te helpen. Alle informatie over deze overzetacties staat gebundeld op www.paddenoverzet.be.