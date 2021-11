Natuurinspecteurs van Natuur en Bos hebben in oktober twintig vogelvangers op illegale praktijken betrapt. De inbreuken gingen van het vangen van vogels met netten, het plegen van ringfraude tot het doodknijpen van spreeuwen.

Er werden 645 zangvogels - vooral vinkachtigen - in beslag genomen. De vogels worden terug in de natuur vrijgelaten. De vogelvangers wacht een fikse boete, meldt het Vlaams agentschap vrijdag.

Met de najaarstrek van veel vogels is de natuurinspectie extra waakzaam omdat in die periode ook vogelvangers actief zijn. In oktober werden 19 plaatsen delict door natuurinspectie vastgesteld. Op tien locaties werd effectief vogelvangst vastgesteld, op negen plaatsen werd enkel ringfraude vastgesteld. Europese vogels mogen in gevangenschap gehouden worden als men kan bewijzen dat de vogels uit kweek afkomstig zijn. Daartoe moet een kleine pootring worden aangebracht op vogeljongen die slechts enkele dagen oud zijn. Wanneer de vogel opgroeit, kan de ring niet meer worden afgeschoven. Vogelvangers durven die legale pootring wel eens te manipuleren, aldus Natuur en Bos.

Tijdens de controles werden 373 vangtuigen in beslag genomen, onder meer klapnetten, vangkooien en mistnetten. De laatste soort is vervaardigd uit ragfijn garen en bijna onzichtbaar voor vogels (en mensen), waardoor de netten zeer efficiënt zijn. In totaal 645 zangvogels werden in beslag genomen. Daarbij vooral vinkachtigen: putters, barmsijzen, vinken, sijsjes, goudvinken en appelvinken.

In de streek rond Damme werden vorige maand verder twee spreeuwenvangers betrapt. Spreeuwen vliegen tijdens de trek in grote aantallen samen. Spreeuwenvangers gebruiken 'slagnetten' van tientallen vierkante meter grootte zodat die grote aantallen in één keer kunnen worden gevangen. De spreeuwen worden dan doodgeknepen en klaargemaakt voor consumptie.

