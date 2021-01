Namibië houdt een veiling voor 170 olifanten. De regering zegt dat de verkoop nodig is om de populatie in toom te houden. Natuurorganisaties vrezen dat geldgewin de echte reden is van de veiling.

Een petitie die de verkoop ongedaan wilde maken, haalde met gemak meer dan 100.000 handtekeningen binnen, maar toch blijft de Namibische regering bij haar plan om vandaag (vrijdag 29 januari) 170 wilde olifanten te veilen - waaronder enkele zeldzame exemplaren die zich aan de woestijn hebben aangepast. Het ministerie van Milieu, Bosbouw en Toerisme legde in lokale media uit dat de olifantenpopulatie In Namibië is gegroeid van naar schatting 7500 dieren in 1995 tot meer dan 24.000 nu. Die veroorzaken volgens hen te vaak overlast.

Savanne-olifanten

Namibië is het enige Afrikaanse land met een grote populatie savanne-olifanten dat zich in 2016 terugtrok voor de Great Elephant Census (GEC), de eerste gestandaardiseerde telling van olifanten op het continent. Volgens de overheid was dat omdat er particulier gefinancierde onderzoeken naar olifantenpopulaties werden uitgevoerd in Namibië, maar de resultaten daarvan werden nooit gedeeld.

Natuurbeschermers zeggen dat de overheid de werkelijke aantallen aandikt en er ook geen rekening wordt gehouden met het feit dat olifanten migreren: 73 tot 84 procent van de olifanten in Namibië steekt al wel eens de grens over naar Angola, Zambia en Botswana. Natuurorganisaties schatten de olifantenpopulatie in Namibië eerder op 5688 exemplaren en zijn bang dat met de verkoop van 170 olifanten vandaag, Namibië 3 procent van zijn olifantenpopulatie verliest.

Misdaad tegen de natuur

De veiling werd in krantenadvertenties aangekondigd en de betalingsvoorwaarden staan er netjes in uitgelegd. De hoogste bieder gaat straks met een kudde Afrikaanse olifanten naar huis.

'Al duizenden jaren migreren grote kuddes olifanten van het ene naar het ander land', zegt Mark Hiley van National Park Rescue, een ngo die zich inzet tegen de sluiting van Afrikaanse natuurparken. 'We hebben 95 procent van onze olifanten afgeslacht in de laatste honderd jaar. De laatste kuddes zijn een herinnering aan de epische reizen die deze dieren al zo lang afleggen. Deze olifanten kennen geen grenzen dus behoren ze aan niemand toe. Het plan van Namibië om ze te verkopen is niets meer dan een misdaad tegen de natuur', zegt hij.

Conflict tussen mens en dier

De overheid blijft echter bij haar plan en verdedigt de beslissing door te zeggen dat er te veel dieren zijn en er iets moet worden gedaan om de conflicten tussen mens en olifant in te dijken.

'We hebben bewezen dat er oplossingen zijn voor dit soort conflicten', zegt natuurgids Stephan Scholvin. 'Zo kan je drinkplekken verder weg leggen van de dorpen en elektrische omheining plaatsen. De overheid negeert deze oplossingen. Het is duidelijk dat hun plannen over geld gaan, niet over de natuur.'

De Namibische autoriteiten zeggen dat de veiling geld in het laatje brengt voor meer natuurbehoud en de bevolking beschermt tegen kuddes olifanten die vaak schade aanrichten in dorpen en op landerijen.

Olie

'Het is belangrijk om te begrijpen wie er precies gebaat is bij de verkoop van deze olifanten', zegt bioloog Niall McCann van National Park Rescue. De petitie tegen de veiling van vandaag, 29 januari, refereert onder meer naar mogelijke olieboringen in het Okavango-bekken in Namibië.

Deze plek, die delen omvat van Noordoost-Namibië en Noordwest-Botswana, wordt vaak omschreven als het laatste toevluchtsoord voor olifanten. Maar olie- en gasbedrijf Recon Africa stelt op haar website dat het zich bezighoudt met de exploratie en ontwikkeling van olie en gas in het bekken.

'We moeten stoppen met wilde dieren te bekijken door de lens van geldgewin en weer opnieuw leren begrijpen wat de waarde is van dieren in het wild. Ze zijn deel van een levende en goed functionerende omgeving', zegt Mary Rice van het Environmental Investigations Agency (EIA). 'Dieren in het wild, waaronder olifanten, leveren tastbare voordelen op voor de mens in termen van ecosysteemdiensten. Die zullen instorten als de biodiversiteit instort.'

Ook Hiley van National Park Rescue zegt dat niets deze olifantenveiling kan rechtvaardigen. 'Het vervalsen van statistieken over de olifantenpopulatie en het conflict tussen mens en dier op een overdreven manier benadrukken, wordt door regeringen gebruikt om inkomsten te genereren uit de jacht of de verkoop aan dierentuinen. Corruptie vormt nu een even grote bedreiging voor olifanten als stroperij', zegt hij.

