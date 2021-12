Op zoek naar wat Alpengevoel zonder een PLF in te vullen? Een wandeling door een Ardens winterlandschap komt het dichtst in de buurt. Knack Weekend vlooide z'n archief uit en vond tien echte aanraders. De après-ski is helaas niet inbegrepen.

Het ontbreekt de Ardennen niet aan wandelgelegenheid. Het Belgische wandelwalhalla grossiert in landschappen, vergezichten, fotogenieke rivierbeddingen en magische dorpjes. We zochten tien winterproof plekken uit om je benen kortstondig of langdurig te strekken.

GR17 la Lesse et la Lomme (Han-sur-Lesse, 165 km)

© iStock

Dit Grote Routepad is een van de kanshebbers op de titel 'Wandelroute van het Jaar 2022'. Het loopt langs de Lesse en bijrivier de Lomme. Op het traject zijn er ook een tiental suggesties voor een meer bescheiden luswandeling.

De vallei van de Hoëgne (Jalhay, 8, 11 of 21 km)

© iStock

Je volgt de loop van de Hoëgne door de vallei, over houten bruggetjes, vlonderpaden en rotsen. De rivier start als een klein beekje op de Hoge Venen en transformeert onderweg in een onstuimige stroom met talloze bochten.

De hellingen van de Citadel (Luik, 6 of 10 km)

Voor wie houdt van de stad, groen én vergezichten is de Luikse Citadel de oplossing. Beklim de indrukwekkende trappen van Bueren en vergaap je aan de weidse panorama's op de Citadel. Onderweg zijn er geheime steegjes die leiden naar mooie terrassen met uitzicht.

Baraque Michel (13 km)

© iStock

Niet voor niets dé klassieker. Via de venen struin je door de eikenbossen langs rivieren en valleien, deels over een houten pad. Het letterlijke hoogtepunt komt op het einde van de wandeling, bij het Croix des Fiancés.

Wéris (5, 8 of 11 km)

Beleef de magie van dolmen en menhirs... Ga zeker op zoek naar het mysterieuze Duivelsbed in het bosrijke gebied rond Wéris, een van de mooiste dorpjes in Wallonië.

Fange de l'Abîme (Croix-Scaille, 7,4 km)

Je wandelt langs de Franse grens op het plateau van Croix-Scaille. Via weiden en bossen bereik je het reservaat - een magische, soms wat unheimliche wereld - waar knuppelpaden je over de turfvlakte leiden.

Promenade de Chameleux (Orval, 11,5 km)

© iStock

Weinig bezoekers raken verder dan de abdij van het beroemde trappistenbier. Doe het anders en wandel op de grens van België en Frankrijk naar het gelijknamige dorp. Mis onderweg Williers niet (een van de kleinste dorpen van Frankrijk) en natuurlijk de Abdij van Orval zelf.

Kasteel van Franchimont (Luik, 13 km)

Een perfecte wandeling met het gezin. Verken het typische 'bocagelandschap', door de glooiende heuvels en dalen van de Ardennen. Onderweg kruis je de indrukwekkende ruïnes van het elfde-eeuwse kasteel van Franchimont.

Transardennaise (La Roche-en-Ardenne, 160 km)

© Getty

De route tussen La Roche-en-Ardenne en Bouillon leg je niet in één trek af. Zeven dagen verken je de bossen en velden, de valleien van de Lesse, Ourthe en Semois en mooie dorpjes zoals Nassogne en Saint-Hubert.

Les Bocages de Rafhay (Olne, 7 km)

Deze hike start in één van de mooiste dorpjes in Wallonië, met kalkstenen huizen uit de 17e en 18e eeuw verscholen in het landschap. Paden en trapjes gidsen je door weilanden en het coulissenlandschap van Rafhay. Daar wacht je een schitterend uitzicht over het gehucht Saint-Hadelin.

Tip: de beste uitkijkpunten

In Wallonië vind je verschillende houten waarnemingsposten waar je in alle rust kan genieten van de mooiste uitzichten en met een beetje geluk een ree, eekhoorntje, wilde zwijn of konijn kan bespieden. Deze uitkijkpunten staan aangeduid op een interactieve kaart.

