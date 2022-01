Meren, bossen, moerassen en stranden: ontdek de schitterende nationale parken in de Baltische staten

Lahemaa Nationaal Parkin Estland is het oudste nationale park in de Baltische staten en het grootste in Estland. Het werd in 1971 uitgeroepen tot nationaal park. Het ligt aan de noordkust van Estland en behoort tot de belangrijkste bosgebieden in Europa. Je vindt er, behalve uitgestrekte bossen, ook moerassen, schiereilanden, rivieren en kalksteenplateaus. Er leven veel grote zoogdieren zoals elanden, wilde zwijnen, beren, lynxen en vossen.