Als het zeewater opwarmt, scheiden doorgaans erg trouwe albatrossen veel vaker van hun partner. Volgens wetenschappers komt dat door toegenomen stress en spanningen binnen de koppels.

Albatrossen zijn bij de meest trouwe dieren op aarde. Ze vormen meestal koppels voor het leven, en in normale omstandigheden gaat amper één tot drie procent van de paartjes ooit uiteen.

Maar in jaren met opvallend warmere temperaturen toont dat percentage duidelijke pieken, hebben wetenschappers ontdekt. Dat blijkt uit vijftien jaar lange observaties bij een grote kolonie op de Falkland Islands. In de warme jaren piekt het percentage echtscheidingen tot acht procent.

Spanningen

Warmer water betekent minder vis en moeilijkere omstandigheden voor de dieren, waardoor minder kuikens overleven. De dieren ervaren in die jaren meer stress en moeten verder vliegen op zoek naar eten.

Toch zijn de wetenschappers verbaasd door de hoge percentages scheidingen en zien twee mogelijke verklaringen. Een eerste mogelijkheid is dat de vogels verder moeten vliegen op zoek naar voedsel. Als ze niet tijdig terug zijn voor het broedseizoen, zoekt hun partner een nieuwe relatie. Maar de wetenschappers denken eerder dat de verhoging van het stresshormoon meespeelt. Meer stress door een gebrek aan voeding doet de kans op spanningen binnen de koppels stijgen.

De albatros heeft sterk te lijden onder de klimaatopwarming, veranderingen in de oceanen en andere bedreigingen. Veel dieren komen om in de lijnen van tonijnvissers. Over de hele wereld nemen de populaties albatrossen sterk af, met zo'n 5 tot 10 procent per jaar sinds 2005.

