Uit de eerste landelijke telling van wilde dieren in Kenia is gebleken dat zowel het aantal olifanten als het aantal giraffen in het land is toegenomen. Dat heeft Kenya Wildlife Service (KWS) dinsdag bekendgemaakt.

In totaal werden 36.169 olifanten geteld - 12 procent meer dan in 2014 - en 34.240 giraffen - een stijging met 49 procent op drie jaar tijd. Ook het aantal neushoorns, leeuwen, grévyzebra's en hirola is de afgelopen jaren toegenomen.

De KWS voerde in mei voor het eerst een landelijke telling uit die drie maanden in beslag nam. De bedoeling was om alle land- en zeezoogdieren, vogelsoorten en bedreigde primaten die in Kenia leven, in kaart te brengen. Honderd werknemers trokken eropuit om dertig soorten te registreren.

Zo werden er 63 bultruggen, twee blauwe vinvissen, 29 witte haaien en elf roggen geteld in de Keniaanse wateren. De Keniaanse overheid had de telling besteld om de effectiviteit van de maatregelen om de soorten te beschermen te evalueren.

