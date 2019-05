Meer dan de helft van de tropische bossen staat onder druk van de jacht, blijkt uit Nederlands onderzoek. In de voorbije veertig jaar is het aantal grote zoogdieren in de wouden met gemiddeld 40 procent gedaald.

Dat de jacht zorgt voor een flinke afname van dieren in de tropen is niet nieuw. Uit een eerdere grootschalige studie bleek al dat vogel- en zoogdierpopulaties sterk afnemen in bossen waar gejaagd wordt. Nu hebben Nederlandse onderzoekers in kaart gebracht met hoeveel en op welke plekken zoogdierpopulaties verder zullen afnemen door de jacht.

Ze baseren zich op gegevens van de afgelopen veertig jaar over de aantallen zoogdieren in zowel jachtgebieden als gebieden waar niet wordt gejaagd. Het aantal middelgrote zoogdieren, zoals apen, blijkt gemiddeld met meer dan 27 procent te zijn afgenomen. De afname van grote zoogdieren, zoals jaguars, luipaarden olifanten en neushoorns, is nog groter: gemiddeld meer dan 40 procent.

'Hoe groter het dier des te groter de kans dat er op gejaagd wordt. Er zit namelijk meer vlees aan, dus het levert meer op en ze hebben commercieel waardevolle bijvangsten als hoorns en beenderen', zegt onderzoeker Ana Benítez-López van de Radboud-universiteit in Nijmegen. 'Daarnaast planten deze dieren zich relatief langzaam voort, waardoor het langer duurt voordat de populatie zich herstelt.'

Helft van de wouden

Volgens het onderzoek in het vakblad Plos Biology staat meer dan de helft van de tropische bossen onder druk door de jacht. 'Zelfs bossen waarvan we op basis van satellietbeelden denken dat ze intact zijn - er is geen ontbossing of houtwinning zichtbaar - kunnen te maken hebben met een afname in het aantal zoogdieren.', zegt Benítez-López.

De onderzoekers identificeerden hotspots waar de jachtdruk het grootst is. 'De grootste afnames in aantallen, met meer dan 70 procent, vonden we in West-Afrika. Ook voor beschermde natuurgebieden laten onze berekeningen afnames in het aantal zoogdieren zien. Dat is vooral het geval in West- en Centraal-Afrika en Zuidoost-Azië.'

Ontbossing

De afname van het aantal zoogdieren kan een grote invloed hebben op het functioneren van ecosystemen, benadrukken de onderzoekers. 'Jacht op carnivoren kan leiden tot een toename in herbivoren, wat negatieve gevolgen heeft voor de vegetatie, terwijl jacht op soorten die fruit eten en fruitzaadjes verspreiden negatieve gevolgen heeft voor bosregeneratie.', zegt Benítez-López.

'Daarnaast zijn sommige bevolkingsgroepen afhankelijk van wilde dieren voor hun voedselvoorziening.'

Het onderzoek schept voor het eerst een duidelijk en gedetailleerd beeld van de invloed van jacht op dierenpopulaties in de tropen. 'Die effecten waren tot nu toe niet meegenomen in bijvoorbeeld grootschalige beleidsstudies naar het behoud van biodiversiteit. Nu we de hotspots in kaart hebben gebracht, weten we op welke plekken we moeten inzetten op betere monitoring en bescherming.'