Meer dan 20 van de 50 grienden die aan het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland waren gestrand, zijn gered.

Tientallen hulpverleners slaagden erin de dieren terug naar diepere wateren te brengen. Vele dieren stierven, maar ongeveer 28 overleefden de nacht.

'De walvissen zwemmen vrij voor de kust en worden vanop een boot door de natuurbescherming in de gaten gehouden', verklaart de organisatie Project Jonah dinsdag.

Dinsdag eerder op de dag troffen hulpverleners opnieuw enkele grienden aan in een gebied waar het water minder diep is. Vrijwilligers vormden een menselijke ketting om de walvissen naar dieper water te sturen.

Wetenschappers onderzoeken waarom het op die plaats, Farewell Spit, vaker tot strandingen komt. In februari 2017 zijn daar tussen 600 en 700 walvissen gestrand, waarvan 250 om het leven kwamen.

Grienden behoren tot de familie van de dolfijnachtigen. De zwarte zoogdieren kunnen tot 8 meter lang worden.

