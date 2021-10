Miljoenen trekvogels trekken momenteel over Europa en België naar warmere oorden. Afgelopen weekend, tijdens de jaarlijkse EuroBirdWatch, werden in ons land 166.632 overvliegende trekvogels geteld verdeeld over 115 soorten, door een recordaantal van 80 telposten.

Dat heeft coördinator Natuurpunt bekendgemaakt. Die ruim 160.000 trekvogels zijn volgens Natuurpunt niet uitzonderlijk, maar wel stukken beter dan vorig jaar toen het telweekend werd verstoord door stormdepressie Alex. De talrijkste trekkers dit jaar waren de vink (61.000), de graspieper (52.000) en de spreeuw (12.200).

Opvallend is dat de gaai dit jaar op de vierde plaats prijkt. De gaai is niet meteen een trekvogel maar bij een tekort aan eikels, zoekt hij toch warmere oorden op. In de telpost in het Vlaams-Brabantse Meerbeek werden 668 overvliegende gaaien geteld.

Het is al de 25ste keer dat Natuurpunt de Belgische tellingen voor de jaarlijkse EuroBirdwatch coördineert. Dit jaar namen meer dan 28.000 vogelliefhebbers deel uit 41 landen van Europa tot Klein-Azië. Dat leverde meer dan 7 miljoen waargenomen trekvogels op. In Finland, Zweden en Litouwen werden de hoogste aantallen opgetekend, met ongeveer 1,5 miljoen in de eerste twee en 1 miljoen in Litouwen. De talrijkste vogels waren vink, brandgans en spreeuw.

