Het Middellandse Zeegebied heeft zwaar te lijden onder luchtvervuiling en andere milieuproblemen. Dat staat te lezen in een rapport van het VN-Milieuprogramma (UNEP).

Het rapport stelt dat stijgende ongelijkheid, biodiversiteitsverlies, de groeiende impact van de klimaatverandering en druk op natuurlijke hulpbronnen onherstelbare schade kunnen aanrichten in het Middellandse Zeegebied.

De achteruitgang van het milieu kan ernstige en blijvende consequenties hebben voor de menselijke gezondheid en inkomens in de regio. Nu al is volgens de auteurs 15 procent van de sterfgevallen in het gebied te wijten aan milieufactoren. In 2016 stierven meer dan 228.000 mensen voortijdig als gevolg van blootstelling aan luchtvervuiling.

De regio - die 360 miljoen toeristen verwelkomde in 2017 en een van de drukst bevaren scheepvaartroutes is - produceert dagelijks 730 ton plasticafval. De aanwezigheid van meer dan duizend niet-inheemse soorten bedreigt de biodiversiteit, en het gebied warmt 20 procent sneller op dan het wereldwijde gemiddelde.

SDG's

'De bevindingen uit het rapport kunnen dienen als gids voor een groene renaissance in het Middellandse Zeegebied, doordat ze licht werpen op de fouten uit het verleden', zegt Gaetano Leone, coördinator bij het Mediterranean Action Plan van de VN. 'Inzetten op duurzame ontwikkeling, kan de milieudegradatie keren en de zwaarbevochten vooruitgang op het gebied van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) redden.'

De inkomens in de landen ten oosten en zuiden van de Middellandse Zee, zijn voor Europese begrippen relatief laag. Deze landen liggen niet op koers om de SDG's te halen tegen 2030.

Transformatie

'Dit is de derde keer sinds 2005 dat dit rapport verschijnt', zegt François Guerquin, directeur van Plan Bleu, een regionale afdeling van UNEP in het Middellandse Zeegebied. 'Sinds 2005 is er niet veel veranderd. Als we dit gebied willen beschermen voor onze generatie en toekomstige generaties, kunnen we ons geen kleine stappen meer veroorloven. Onze relatie met de natuur moet drastisch veranderen.'

Volgens het rapport moet op vijf terreinen actie ondernomen worden. Als eerste moeten voor het milieu schadelijke subsidies worden afgeschaft en stimuleringsmaatregelen worden ingevoerd voor duurzame alternatieven. Ten tweede moet samenwerking tussen verschillende sectoren gestimuleerd worden, zodat de transformatie breed gedragen wordt.

Verder pleit het rapport voor preventieve actie tegen milieudegradatie, het vergroten van de veerkracht, en betere handhaving van milieuwetgeving.

