De lockdown aan de kust leidt tot een snelle opmars van de zeerakket, een plantje dat de eerste aanzet is tot duinvorming. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) telde op een derde van de stranden tot duizend keer meer plantjes dan normaal.

Het was al heel wat plaatselijke strandbezoekers opgevallen, en het wordt nu ook bevestigd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): op het hoogstrand, boven de vloedlijn, schieten veel meer plantjes uit de grond dan normaal.

April

In de meeste gevallen gaat het om de zeerakket, een vlezig, eenjarig plantje dat bijzonder goed is aangepast aan het onherbergzame leven op het strand. De zaden hebben, die via zeestromingen op het strand terechtkomen, hebben al genoeg aan wat aangespoeld zeewier om te kiemen.

April is doorgaans de topmaand voor het kiemen, maar meestal wordt er dan ook volop gewerkt om de stranden voor te bereiden op de zomer. En in Paasvakantie strijken al weer duizenden toeristen neer op het strand.

Door de lockdown was dat dit jaar helemaal anders en konden de plantjes verder groeien. Op een derde van de stranden kiemen nu honderden tot duizenden van de plantjes, blijkt uit onderzoek door het VLIZ. Dat zijn tien tot duizend keer meer plantjes dan er geteld werden in de jaren tussen 2003 en 2019 door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het VLIZ schat dat er per kilometer strand zo'n duizend plantjes te vinden zijn.

. © Getty Images

Duinpioniers

Volgens het instituut toont de lockdown hoe onze hoogstranden bij gebrek aan menselijke ingrepen spontaan worden ingenomen door duinpioniers.

De zeeraket komt immers niet alleen; het VLIZ stelde ook op een aantal plekken andere duinpioniers vast zoals stekend loogkruid en biestarwegras. Elk van die pioniersoorten treedt op als 'zandvanger' waardoor geleidelijk ophogingen ontstaan, het begin van echte duinen.

Of de plantjes zich verder zullen kunnen ontwikkelen, is nog maar de vraag. Waar dat wel lukt, zal het plantje roze bloemen krijgen in de zomer.

Het was al heel wat plaatselijke strandbezoekers opgevallen, en het wordt nu ook bevestigd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): op het hoogstrand, boven de vloedlijn, schieten veel meer plantjes uit de grond dan normaal.AprilIn de meeste gevallen gaat het om de zeerakket, een vlezig, eenjarig plantje dat bijzonder goed is aangepast aan het onherbergzame leven op het strand. De zaden hebben, die via zeestromingen op het strand terechtkomen, hebben al genoeg aan wat aangespoeld zeewier om te kiemen.April is doorgaans de topmaand voor het kiemen, maar meestal wordt er dan ook volop gewerkt om de stranden voor te bereiden op de zomer. En in Paasvakantie strijken al weer duizenden toeristen neer op het strand.Door de lockdown was dat dit jaar helemaal anders en konden de plantjes verder groeien. Op een derde van de stranden kiemen nu honderden tot duizenden van de plantjes, blijkt uit onderzoek door het VLIZ. Dat zijn tien tot duizend keer meer plantjes dan er geteld werden in de jaren tussen 2003 en 2019 door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het VLIZ schat dat er per kilometer strand zo'n duizend plantjes te vinden zijn.DuinpioniersVolgens het instituut toont de lockdown hoe onze hoogstranden bij gebrek aan menselijke ingrepen spontaan worden ingenomen door duinpioniers.De zeeraket komt immers niet alleen; het VLIZ stelde ook op een aantal plekken andere duinpioniers vast zoals stekend loogkruid en biestarwegras. Elk van die pioniersoorten treedt op als 'zandvanger' waardoor geleidelijk ophogingen ontstaan, het begin van echte duinen.Of de plantjes zich verder zullen kunnen ontwikkelen, is nog maar de vraag. Waar dat wel lukt, zal het plantje roze bloemen krijgen in de zomer.