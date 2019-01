Live dronebeelden controleren Australisch kustgebied op haaien

De 'Drone Shark app' is volgens ontwerper Jason Iggleden een pak efficiënter en ecologischer dan de bestaande veiligheidsmaatregelen zoals haaiennetten, haaienvallen of helikopterpatrouilles.

Naast de livebeelden geeft de app ook informatie over de surfcondities en waarschuwt het gebruikers wanneer er een gevaarlijke haai in de buurt is. In dat geval wordt ook de kustwacht op de hoogte gebracht.

Jason Iggleden is een ervaren dronepiloot, die vaak op bestelling surfers filmde vanuit de lucht. In de afgelopen zes maanden telde hij meer dan 30 haaien. Het merendeel daarvan was onschadelijk, maar er zaten ook vijf gevaarlijke exemplaren tussen. Dat bracht hem op het idee voor de 'Drone Shark App'.

In 2018 werden er 23 haaienaanvallen geregistreerd aan de Australische kust. Dat zijn er 5 meer dan in 2017.