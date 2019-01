Leguanen voor het eerst in 200 jaar terug op Galapagoseiland

Toen Charles Darwin de Galapagoseilanden in 1835 bezocht, was hij niet erg gecharmeerd door de leguanen. Hij omschreef ze in zijn dagboek als 'lui en langzaam' en als 'een onnozele verschijning'. Darwin was, zonder dat hij het toen wist, meteen de laatste persoon die de prehistorisch ogende dieren nog zou zien op Santiago Island. De dieren werden uitgeroeid door katten, ratten, honden, maar vooral door wilde varkens die eigenlijk allemaal niet thuishoorden op de Galapagoseilanden, maar in de achttiende eeuw werden meegenomen door zeelui.

Ook al had Darwin zijn twijfels over de leguanen, ze zijn een endemische diersoort op Santiago Island en horen er thuis. De Galapagos National Park Authority heeft de dieren nu weer teruggebracht naar de plek waar ze 200 jaar geleden verdwenen. Eind 2018 werden 1436 leguanen gevangen op het nabijgelegen Seymour Island en in quarantaine geplaatst. Op Seymour Island leven zo'n 5000 leguanen, eigenlijk te veel voor de hoeveelheid voedsel (vooral cactussen) dat er voorhanden is.

Nu hebben de leguanen weer voor het eerst voet gezet op Santiago Island waar het ecosysteem hetzelfde is als op Seymour Island, maar wel met veel meer natuurlijke voedselbronnen voor de dieren.

Parkautoriteiten en experts van de Nieuw-Zeelandse Massey University zullen de dieren de komende tijd nauwkeurig monitoren. Ze zullen in de gaten houden of de leguanen genoeg voedsel kunnen vinden, of ze nesten gaan bouwen en of ze bedreigd worden door knaagdieren en mieren.

De wilde varkens die hoofdzakelijk verantwoordelijk waren voor hun uitroeiing, hoeven de leguanen niet meer te vrezen. Dankzij het Project Isabela dat tussen 1997 en 2006 liep, zijn uitheemse dieren die het ecosysteem op de Galapagoseilanden ernstig verstoorden zoals wilde varkens, maar ook ezels en geiten, niet meer aanwezig op Santiago Island.

De herintroductie is overigenis niet alleen fijn voor de leguanen zelf, maar ook nuttig voor het ecosysteem op Santiago Island. De leguanen verspreiden zaadjes en dragen bij aan het behoud van het landschap onder andere doordat ze zorgen voor open plekken zonder vegetatie.

Lees ook: Wetenschappers proberen uitgestorven reuzenschildpadden weer tot leven te wekken op de Galapagoseilanden