Drie jaar nadat veertien regeringen in Latijns-Amerika hebben beloofd om de jaguar te beschermen zijn er nog maar weinig vorderingen gemaakt. Natuurbehoudsorganisaties sporen de landen nu aan om hun belofte na te komen.

In 2018 kwamen de veertien landen in Midden- en Zuid-Amerika overeen om de jaguar beter te beschermen. Dat was nodig, want de grootste kat van de Amerika's werd zwaar bedreigd door verlies van leefgebied (voor landbouw, houtwinning en infrastructuur), stroperij en de vraag naar zijn botten en poten, voor gebruik in Chinese medicijnen.

Jaguarcorridor

Het plan om onder meer een grensoverschrijdende jaguarcorridor te realiseren, door dertig belangrijke leefgebieden van het dier te beschermen en met elkaar te verbinden, werd vastgelegd in de Jaguar 2030 Conservation Roadmap for the Americas.

Maar drie jaar later is er nog niet veel gerealiseerd. Milieuorganisaties sporen de landen dan ook opnieuw aan om actie te ondernemen en hun beloftes na te komen. Het Wereldnatuurfonds (WWF) doet dat met de campagne #JaguarKing. Ook zal aan Guyana, Frans Guyana, Nicaragua en Venezuela worden gevraagd om zich aan te sluiten bij het initiatief.

'De Guyana's behoren tot de weinig overgebleven, relatief intacte leefgebieden van de jaguar in Latijns-Amerika', zegt Anna Mohase van WWF. 'Om deze prachtige dieren te beschermen moeten we hun leefgebieden behouden en corridors naar andere gebieden creëren. We hebben geen tijd te verliezen. Er zijn al zorgwekkende signalen over toenemende ontbossing en stroperij voor hun vacht, botten en andere delen die worden verhandeld en verwerkt in traditionele Aziatische medicijnen.'

Ecotoerisme ontwikkelen

Jaguar Roadmap 2030 wordt ondersteund door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), samen met de natuurorganisaties Panthera, Wildlife Conservation Society en WWF. Het bevat voorstellen om conflicten tussen mensen en jaguars te verminderen, leefgebieden met elkaar te verbinden en om het welzijn van lokale en inheemse gemeenschappen die moeten samenleven met jaguars, te versterken.

'Om te voorkomen dat de jaguar een bedreigde soort wordt en uiteindelijk uitsterft, moeten ze de ruimte krijgen om weer door het continent te zwerven', zegt Mohase.

De initiatiefnemers redeneren dat de jaguar en zijn leefgebieden beschermen ook goed is voor de 53 miljoen mensen die in dat verspreidingsgebied leven. Zij kunnen bijvoorbeeld profiteren van de ontwikkeling van ecotoerisme en het behoud van hun bos. De organisaties onderstrepen ook het belang van politieke wil om de Jaguar Roadmap 2030 uit te voeren.

