China is in de ban van een kudde van vijftien wilde olifanten die ondertussen 500 kilometer heeft afgelegd vanuit hun leefgebied in het zuiden van het land en onderweg een spoor van vernielingen achterlaat.

Op 16 april vorig jaar vertrok een groep van zestien olifanten vanuit Xishuangbanna Nature Reserve in de provincie Yunnan in het zuiden van China voor een tocht naar het noorden. Onderweg werd een kalfje geboren en hield de kudde een poosje halt. De moeder en haar kalf keerden terug naar huis, maar de overige 15 dieren wandelden verder naar het noorden. De dieren zijn ondertussen aangekomen bij de stad Kunming waar meer dan acht miljoen mensen wonen.

De kudde rondtrekkende olifanten rust even uit. © AFP

De Chinese autoriteiten proberen op allerlei manieren te voorkomen dat de dieren de stad intrekken. Bijna duizend mensen, tonnen voedsel, drones en infraroodcamera's worden ingezet om de dieren buiten Kunming te houden. Geparkeerde vrachtwagens blokkeren wegen in de hoop dat de dieren dan rechtsomkeert zullen maken. Op hun wandeling door het land hebben ze immers al voor meer dan een miljoen euro schade aangericht: ze eten volledige akkers leeg, lopen bomen en schuren omver, vernielen rijstvelden en jagen de bewoners de stuipen op het lijf. De kans dat de olifanten vrijwillig terug zullen keren naar hun habitat is, omdat ze al zover zijn afgedwaald, klein. Het komt wel vaker voor dat olifanten aan de wandel gaan, maar zover als nu zijn ze nog geraakt.

Waarom doen de dieren dat? Gebruikers van sociale media lijken het antwoord te kennen: de olifanten willen zeker weten dat ze op tijd zijn voor de internationale conferentie over biodiversiteit die in oktober in Kunming plaatsvindt. Maar voor wetenschappers is het voorlopig alleen nog maar gissen. Volgens Li Zhongyuan van het Xishuangbanna Nature Reserve kan hun reis te maken hebben met een verandering in hun dieet. Hij vertelt aan de Global Times dat de oppervlakte aan bos in het leefgebied van de olifanten is toegenomen waardoor er minder planten groeien die de olifanten graag eten. De dieren hebben ontdekt dat ze in de landbouw heel gemakkelijk gewassen zoals mais en suikerriet kunnen eten en daarom trekken ze naar landbouwgebieden om er een nieuwe habitat te vinden.

Daar komt bij dat hun leefgebied de afgelopen twintig jaar met veertig procent is afgenomen door de aanplanting van rubber en thee. En dat terwijl de Aziatische olifant, een bedreigde diersoort, in China is toegenomen van 170 in 1980 tot ongeveer 300 nu. De bufferzones tussen mensen en olifanten worden steeds kleiner waardoor confrontaties met de dieren in de toekomst alleen maar toe zullen nemen.

. © Reuters

Volgens Zhang Li, bioloog en professor zoogdierenbehoud aan Beijing Normal Univerity, zal deze exodus van olifanten blijven bestaan wanneer de ecologische leefomstandigheden van de dieren niet verbeterd worden. Het belangrijkste is dat er verbindingen komen tussen de versnipperde en gefragmenteerde leefgbieden van olifanten. Olifanten zijn immers van nature trekkers en zullen zich niet tegen laten houden door de grenzen van hun leefgebied. Het is daarom belangrijk dat ze ongestoord en zonder door stedelijke gebieden te moeten wandelen, van het ene naar het andere gebied kunnen trekken.

