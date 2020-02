De bosbranden in Australië hebben de habitat van verschillende dierensoorten verwoest waardoor 113 populaties, waaronder koala's, 'dringend' hulp nodig hebben.

De aanhoudende bosbranden in Australië hebben de habitat van verschillende dierensoorten verwoest waardoor 113 populaties, waaronder koala's, 'dringend' hulp nodig hebben. Dat meldt een panel van experten.

'De meeste van die dieren zijn mogelijk minstens 30 procent van hun habitat kwijt door de branden en in veel gevallen gaat dat veel hoger liggen', klinkt het. Het panel werd vorige maand door de Australische regering samengesteld. Het moet een overzicht maken van de impact die de bosbranden hebben gehad.

Op de lijst met dieren die dringend hulp nodig hebben, staan 113 , waaronder 13 vogels, 19 zoogdieren, 20 reptielen, 17 kikkers, 5 ongewervelde dieren, 22 rivierkreeften en 17 vissen.

Die lijst is niet alleen opgesteld op basis van de beschadiging van hun habitat, maar er wordt ook rekening gehouden met het risico dat hun populatie al liep voor de bosbranden en de invloed die de branden hebben op hun gedrag, fysiek en de ecologie.

Volgens het panel zijn geen van de dierensoorten rechtstreeks met uitsterven bedreigd door de branden. Al naderen bepaalde soorten wel dat punt.

