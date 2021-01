De gemeente Knokke-Heist is maandag gestart met de aanplanting van een nieuw bos. In totaal moet het bos 27 hectare groot worden.

Maandag startte de aanplanting van het eerste deel van 4,5 hectare bos. Daarbij worden 12.400 bomen aangeplant. De gemeente investeert 7 miljoen euro in de aanplanting van het bos.

In het voorjaar van 2020 stelde het gemeentebestuur Knokke-Heist het ontwerpbureau Arcadis, het architectenbureau Generiek en Bos+ aan om het nieuwe Stadsrandbos uit te werken. Het bos, gelegen tussen Duinenwater en Duinbergen, moet 27 hectare groot worden. Het zal bestaan uit een echt bos, een speelbos, paden en waterlopen. Nagenoeg het volledige bos is nieuw. Slechts twee hectare van het nieuwe bos is compensatiebos voor verdwenen bomen elders in de gemeente.

Maandag de eerste fase van het project van start gegaan, de aanplanting van 4,5 hectare bos. Tussen 25 januari en 1 maart van dit jaar worden in totaal 12.400 bomen geplant. Die zullen samen een beginnend bos vormen. Daarbij werd gekozen voor jonge boompjes van 80 tot 120 centimeter hoog die dicht bij elkaar worden geplant. Zo ontstaat er concurrentie en groeien ze sneller in de hoogte en zal er ook sneller een bosgevoel ontstaan. Als alles volgens plan verloopt zou de aanplant en aanleg van deze 27 hectare bos tegen het voorjaar van 2022 volledig gerealiseerd moeten zijn. Het zal wel nog een tiental jaren duren vooraleer de aanplanting uitgroeit tot een echt bos.

