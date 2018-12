Klimaatbos komt er, deels in Vlaanderen en deels in de tropen

Met de belofte van een vierkante meter probeerden BOS+, Climate Express en de Klimaatcoalitie zoveel mogelijk mensen in de straten van Brussel te krijgen. 'En of dat gelukt is', zegt Bert De Somviele van BOS+. 'We droomden stilletjes van zo'n 30.000 klimaatbetogers, het zijn er meer dan dubbel zoveel geworden.'

Door het succes moest BOS+ noodgedwongen wel een tandje bijsteken, maar het enthousiasme werkte aanstekelijk. 'Sinds zondag is de bereidheid om te bebossen weer wat groter geworden', zegt De Somviele. 'Mensen lijken steeds meer te beseffen hoe belangrijk bos en bomen wel zijn. De klimaatmars zit daar vast en zeker voor iets tussen'.

Willebroek en Kortrijk

In Vlaanderen wordt 3,75 hectare aangeplant in Willebroek en Kortrijk. De gemeente Willebroek is verheugd: 'Onze gemeente engageerde zich om de luchtkwaliteit te verbeteren; het aanplanten van dit klimaatbos moet daarbij helpen', zegt schepen voor Milieu Maaike Bradt. Ook Kortrijkse schepen voor Leefmilieu Bert Herrewyn is enthousiast. 'Zo zetten we onze ambitie om de volgende legislatuur 100 hectare bos te realiseren kracht bij.'

Met een concrete bosuitbreiding in Vlaanderen en de tropen wil BOS+ doen waar de politiek volgens eigen zeggen maar niet in slaagt: werk maken van een doortastend bos- en klimaatbeleid. Bossen aanplanten of waardevolle gebieden beschermen, kan namelijk meer dan een derde van de klimaatinspanningen opleveren die nodig zijn tegen 2030. Dat is ongeveer evenveel als een radicale beëindiging van het olietijdperk.

Wereldwijde uitdaging

BOS+ plant ook bewust de helft in Vlaanderen en de helft in de tropen aan: de klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging en onze levensstijl in Vlaanderen heeft een impact die tot aan de andere kant van de planeet reikt. Nieuwe bossen maken ons weerbaarder tegen de grote klimaatuitdaging waar we met zijn allen voorstaan.

'Dat de klimaatbossen hun oorsprong vinden in de grootste klimaatbetoging in de geschiedenis van België, doet ons dromen van meer', zegt De Somviele. Hij doet daarom een oproep aan grondeigenaren om met de hulp van BOS+ gronden te laten bebossen.'

'Ons engagement gaat verder dan deze 7,5 hectare', zegt hij. 'Schrijf maar op: net zoals de klimaat-en natuurbeweging alleen maar zal groeien in de toekomst, zullen de klimaatbossen alleen maar groter worden.'