Kalmthoutse Heide voortaan ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel

Wie de Kalmthoutse Heide wil bezoeken, hoeft daar voortaan niet meer goed te been voor te zijn.

De Kamlthoutse Heide gaat - als eerste in Vlaanderen - een elektrische terreinrolstoel voorzien voor mensen met een fysieke beperking of mensen die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn en zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Het gebruik is gratis, maar je moet wel reserveren.

De terreinrolstoel, de 'Cadweazle', wordt ter beschikking gesteld door het kennis- en vormingscentrum voor natuur en milieu De Vroente. Dat is het bezoekerscentrum van de Kalmthoutse Heide en een onderdeel van het Vlaamse departement Omgeving.

Het initiatief kadert dan ook in de Vlaamse doelstelling om natuur beter toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. In oktober van vorig jaar werd ook al een aangepast pad geopend voor blinden en slechtzienden, met de bijhorende app 'Vlinderpad'.

Stabiel en veilig

In samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de brandweer van Kalmthout heeft de Kalmthoutse Heide om veiligheidsredenen een vast traject uitgestippeld waar je met de terreinrolstoel mag rijden. Dat traject is 4,1 kilometer lang en trekt langs het ven Putse Moer, een zandvlakte en de brandtoren met panorama.

De rolstoel zou erg stabiel zijn en niet sneller dan 6 km/u kunnen rijden. Hij is ook voorzien van een driepuntsgordel en voetenriem. Op die manier zouden boomwortels en andere oneffenheden op het pad geen probleem mogen vormen.