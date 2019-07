Het Zuid-Afrikaanse Kaapstad wil zijn stranden beter beschermen en beheren. 'De prachtige stranden zijn een van de belangrijkste en meest waardevolle bezittingen van Kaapstad en ze behoren iedereen toe', zegt het stadsbestuur.

'Kaapstad is synoniem voor rollende golven, rotsachtige kusten, dolfijnen, walvissen en zonsondergangen op ongerepte stranden. Onze kustlijn trekt jaarlijks miljoenen toeristen en lokale bezoekers en geeft ons een gevoel van trots. We kunnen het belang van de kust voor onze lokale economie niet overschatten maar het is een openbaar bezit dat moet worden beschermd voor huidige en toekomstige generaties', zei schepen voor ruimtelijke ordening Alimentarius Marian Nieuwoudt in een bericht dat de nieuwe verordening aankondigde.

Die moet het stadsbestuur helpen om de kustlijn beter te beheren en wetshandhaving mogelijk te maken van activiteiten die een schadelijk effect hebben op het kustmilieu.

Publieke inspraak

Daartoe wordt een ontwerp-verordening uitgevaardigd die in een eerste fase - van 1 augustus tot 2 september - ter publieke inzage en inspraak wordt aangeboden. Tijdens acht publieke bijeenkomsten zal het stadsbestuur de inwoners van Kaapstad toespreken en vragen over de nieuwe regelgeving beantwoorden.

Kortweg zullen er zaken in behandeld worden zoals illegale visserij, het wegnemen van vegetatie, kiezels en schelpen; het dumpen van afval; anti-sociaal gedrag op het strand; de consumptie van alcohol en drugs op het strand; het opzetten van handel zoals de verhuur van boten en andere zaken of het zich onrechtmatig toeëigenen van delen strand als privaat bezit.

Strand geclaimd

Sommige bewoners claimen blijkbaar het stuk strand voor hun eigendom als hun eigen privé-gebied door hun huizen of tuinen uit te breiden, zwembaden te laten verzinken of doorgangen te bouwen met 'geen toegang'-borden erop.

'Onze kustlijn is van alle Zuid-Afrikanen en de verordening zal worden gebruikt om dit recht te verankeren', zei Nieuwoudt daarover.