Jacht op grizzlyberen in Yellowstone National Park blijft toch verboden

De uitspraak van de rechter draait het beleid van de regering van president Donald Trump terug. De staten Wyoming en Idaho stonden op het punt om jagers toe te staan deze herfst tot 23 beren te doden. De Amerikaanse rechter Dana Christensen had de jachten al tweemaal uitgesteld. Het laatste bevel dat de jacht blokkeerde, zou later deze week aflopen. Het zouden de eerste jachten op de beren zijn geweest in de VS buiten Alaska sinds 1991.

De rechter oordeelt dat de zaak niet draaide 'rond de ethiek van het jagen'. Volgens hem gaat het erom of de federale functionarissen de bedreigingen voor het herstel van de soort op de lange termijn voldoende hebben overwogen, toen de beschermingen voor meer dan 700 beren rond Yellowstone werden opgeheven. Christensen vindt dat dit niet het geval was.

Staats- en federale functionarissen reageerden teleurgesteld. De afgelopen jaren was de druk toegenomen om de bescherming op te heffen en de jacht toe te staan, aangezien het aantal conflicten tussen de beren en mensen toenam. Het ging dan vooral om aanvallen op vee, maar af en toe ook op mensen.