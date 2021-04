In mei zal in de Amerikaanse Midwest voor het eerst in 17 jaar een spectaculair natuurverschijnsel te zien en vooral te horen zijn.

In mei en juni van dit jaar is het weer zover: voor het eerst in 17 jaar komen miljarden cicades tegelijkertijd uit de grond gekropen in Amerikaanse staten als Ohio, Pennsylvania, Maryland, Virginia en West Virginia. De zogenaamde Magicicada cassini, ook wel Cassins periodieke cicade genoemd, behoren tot de Brood V soort en zijn inheemse Amerikaanse dieren.

De ongeveer 2,5 cm grote diertjes hebben een opvallend uiterlijk met een zwart lijf, doorzichtige vleugels met oranje lijnen, oranje poten en felrode ogen. Nadat de diertjes uit hun eieren zijn gekomen, kruipen ze onder de grond waar ze 17 jaar lang blijven.

En dan komen ze opeens met miljarden tegelijk naar boven. Daar trekken ze massaal naar de toppen van de bomen. Eerst verliezen ze hun huid en vervolgens blijven ze enkele dagen rusten zodat hun vleugels op kunnen drogen in de zon. En dan is het tijd voor het meest opmerkelijke deel: de mannetjes roepen de vrouwtjes met een oorverdovend lawaai. Het behoort tot de hardste geluiden in de natuur.

Na het paren en eieren leggen - één vrouwtje legt ongeveer 600 eitjes - gaan de diertjes dood. Al met al brengen ze van hun 17 jaar durende leven slechts een paar weken boven de grond door. Met hun merkwaardige levenscyclus leveren de dieren wel een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem waar anderen weer van profiteren. Zo dienen ze als voedsel voor vogels, vissen, insekten en andere dieren en bieden ze voedingsstoffen aan bomen en planten.

Ondertussen begint de hele cirkel weer opnieuw: twee maanden nadat de eieren zijn gelegd, kruipen de cicades als nymfen uit het ei en verdwijnen ze voor de komende 17 jaar onder de grond.

