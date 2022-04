Het noorden van Mexico en de Amerikaanse staat Texas krijgen het grootste reservaat voor donkere lucht ter wereld. Dat komt niet alleen astronomisch onderzoek ten goede, maar is ook een troef voor de natuur, de ecologie en het toerisme.

Het Greater Big Bend International Dark Sky Reserve ligt in Texas en Mexico en komt er dankzij een reeks samenwerkingen tussen onder meer de sterrenwacht McDonald Observatory van de universiteit van Texas, natuurorganisatie The Nature Conservancy, en de International Dark-Sky Association (IDA). De bedoeling van het project is om een reservaat op te trekken waar donkere lucht in de regio wordt gegarandeerd door lichtvervuiling tegen te gaan.

'Dit reservaat beschermt zowel het wetenschappelijk onderzoek als de openbare onderwijsmissie van het McDonald Observatory', zegt directeur Taft Armandroff. 'Sinds 1939 heeft het observatorium de studie van de kosmos mogelijk gemaakt voor docenten, studenten en onderzoekers. Zij hebben hier onder meer al onderzoek gedaan naar planeten die rond nabijgelegen sterren draaien of de uitdijing van ons universum bestudeerd.'

Hemel en aarde

Donkere lucht is essentieel voor astronomen om goede waarnemingen van het hemelfirmament te kunnen maken. Op aarde hebben ook de wilde dieren er nood aan. Het nieuwe donkere lucht-reservaat zal op die manier dus ook tal van leefplaatsen van dieren beschermen en bijdragen aan veilige migratieroutes voor dieren in de hele regio.

Onder meer het dorpje Boquillas del Carmen moet 's nachts donker blijven © Getty

Het reservaat zal meer dan 38.400 vierkante kilometer groot zijn en overspant het gebied van de Davis Mountains in West-Texas tot aan de Sierra del Carmen in het noorden van Mexico. In Amerika valt daar onder meer het Nationale Park Big Bend onder, in Mexico beschermde gebieden in de regio's Maderas del Carmen, Ocampo en Cañón de Santa Elena, ten zuiden van de rivier Rio Grande.

Verlichting aangepast

Alle lokale overheden in het gebied hebben hun verlichtingsprogramma's bijgewerkt naar de nieuwste normen van de International Dark-Sky Association.

'De certificering van dit reservaat is echt een historisch moment voor de beweging die tegen lichtvervuiling strijdt', zegt Ashley Wilson, directeur natuurbehoud bij IDA. 'Het is een erkenning voor tientallen jaren van hard werk, nachtelijk milieubeheer en andere inspanningen om haalbare oplossingen te vinden die de verspreiding van buitensporig en verspillend kunstlicht beperken.'

Big Bend National Park © Getty

Voor dit project was een grote en diverse groep pleitbezorgers aan beide kanten van de grens nodig. 'Zonder die brede regionale steun en de enorme inspanningen om de natuurlijke schoonheid van de Big Bend-regio te behouden, zou een donkere lucht-reservaat van deze schaal niet mogelijk zijn geweest', zegt Teznie Pugh van het McDonald Observatory. 'Het getuigt van een grote inspanning van de gemeenschap en de mensen in het hele gebied mogen trots zijn op wat we allemaal samen hebben bereikt.'

