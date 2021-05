In beeld: zeldzame dieren met albinisme of leucisme

Albinisme - het ontbreken van het pigment melanine - komt niet alleen voor bij mensen, maar in zeldzame gevallen ook bij dieren en planten. Het kan voorkomen dat dieren wel melanine aanmaken, maar veel minder dan normaal. Dat wordt leucisme genoemd. Het verschil met albinisme is vooral goed te zien doordat dieren met leucisme hun normale oogkleur hebben, terwijl dieren met albinisme rode ogen hebben.

In de dierenwereld is het hebben van de juiste schutkleur vaak essentieel om te kunnen overleven. Daarom hebben dieren met een opvallende witte huid het extra moeilijk. Ze worden veel sneller gezien door prooien en kunnen zich moeilijk verstoppen. Daar komt bij dat melanine de huid beschermt tegen schadelijke ultraviolette stralen. Bij het ontbreken van dat pigment hebben de dieren veel meer last van de zonnestralen en kunnen ze gemakkelijker huidkanker krijgen. Dieren met leucisme zijn minder gevoelig voor zonlicht dan albinodieren.

Tot overmaat van ramp zien dieren met albinisme vaak slecht of zijn ze zelfs blind. Hun overlevingskansen in het wild zijn dan ook veel kleiner dan hun gekleurde soortgenoten.

Albinodieren © Reuters Alligator







Albinodieren © Reuters Alligator







Albinodieren © Reuters Axolotl







Albinodieren © Reuters Bennettwallabie







Albinodieren © Reuters Dolfijn







Albinodieren © Reuters Orang-Oetan







Albinodieren © Reuters Orang-Oetan







Albinodieren © Reuters Pauw







Albinodieren © Reuters Pinguïn







Albinodieren © Reuters Schildpadje







Albinodieren © Reuters Wallabie







Albinodieren © AFP Eekhoorn







Albinodieren © Reuters Japanse rattenslang







Albinodieren © Reuters Zebra







Albinodieren © Reuters Zuidkaper







Albinodieren © Getty Images Bizon







Albinodieren © Getty Images Dromedaris







Albinodieren © Getty Images Eekhoorntje







Albinodieren © Getty Images Egel







Albinodieren © Getty Images Fazant







Albinodieren © Getty Images Hert







Albinodieren © Getty Images Hert







Albinodieren © Getty Images Indische antilope







Albinodieren © Getty Images Kerkuil







Albinodieren © Getty Images Kolibri







Albinodieren © Getty Images Konijn







Albinodieren © Getty Images Kraai







Albinodieren © Getty Images Leeuw







Albinodieren © Getty Images Merel







Albinodieren © Getty Images Pelsrob







Albinodieren © Getty Images Wasbeertje