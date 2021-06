In beeld: Zee van Marmara in Turkije stikt door zeesnot

Delen van de Zee van Marmara in Turkije, waaraan onder andere Istanbul en verschillende populaire badplaatsen liggen, worden momenteel bedekt onder een dikke deken van 'zeesnot'. Dat zeesnot houdt het zonlicht tegen waardoor er geen zuurstof in de zee kan doordringen. Het gevolg: vissen, koralen, sponzen en ander zeeleven sterft massaal en zwemmen is onmogelijk.

Zeesnot is een soort slijm dat wordt gevormd door kleine algen. Die algen kunnen goed gedijen in warm en vervuild water. En daar ligt precies de oorzaak. De steden, industrie en landbouw die langs de zee liggen, lozen al jaren afval, zware metalen en vervuild water in de zee en door de verbouw van thee en hazenoten langs de kust komt er excessief veel stikstof en fosfor in de zee terecht. Dat zorgt ervoor dat de algen voortdurend blijven toenemen. De opwaming van de zee en het feit dat de Zee van Marmara volledig omsloten wordt door land, maakt de situatie nog erger.

Het zeesnot werd voor het eerst gesignaleerd in 2007, maar zo dramatisch als dit jaar is het nog nooit geweest. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur en lokale economie. Vissen, koralen, andere dieren en waterplanten sterven, vissers vangen veel minder en stranden moeten gesloten worden met nadelige effecten voor het toerisme.

Daarom heeft de Turkse minister van Milieu Murat Kurum de grootste zeeschoonmaak in de Turkse geschiedenis aangekondigd. Die actie start op 8 juni. Afval wordt uit de 11.350 vierkante kilometer grote zee gevist, de vervuiling wordt verminderd, afvalwater wordt beter gereinigd en de volledige zee wordt tegen het einde van dit jaar beschermd gebied. Deze maatregelen moeten de hoeveelheid stikstof met veertig procent reduceren en daardoor de zee terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Dat is dringend nodig want het zeesnot begint zich ondertussen ook te verspreiden in de nabijgelegen Zwarte Zee en de Egeïsche Zee.







Zee van Marmara © Getty Images .







Zee van Marmara © AFP .