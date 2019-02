In beeld: ontdek de schitterende wereld onderwater

In de wateren van onze oceanen, zeeën en rivieren speelt zich een hele wereld af waar we zelden iets van zien. De Underwater Photographer of the Year wedstrijd toont ons hoe prachtig het leven onderwater is.

Ieder jaar trekt de wedstrijd meer deelnemende fotografen. Dit jaar was de grootste editie tot nu toe met bijna vijfduizend foto's van fotografen uit 65 landen. We zien de bijzondere vissen die er leven, de wrakken van schepen die op de zeebodem liggen en kleurrijke koralen.

