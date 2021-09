In beeld: deze prachtige foto's winnen de Bird Photographer of the Year wedstrijd

De winnaars van de Bird Photographer of the Year 2021 zijn bekend. De Mexicaanse fotograaf Alejandro Prieto wint de hoofdprijs met zijn foto van een verbaasde renkoekoek wiens pad opeens versperd is door de grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico.

Prijzen zijn er in acht categorieën: Best Portrait, Birds in the Environment, Attention to Detail, Bird Behaviour, Birds in Flight, Black and White, Urban Birds en Creative Imagery. Ook jonge fotografen in de leeftijden 14-17 jaar, 9-13 jaar en 8 jaar en jonger.

Alle winnende foto's zijn verzameld in het boek Bird Photographer of the Year dat te bestellen is via de website Birdpoty.







Bird Photographer of the Year 2021 © Alejandro Prieto, Bird Photographer of the Year 2021 Birds in the Environment Gold Award Winner en Bird Photographer of the Year: Alejandro Prieto met 'Blocked' De 3000 kilometer lange grensmuur tussen de VS en Mexico versnippert de habitat van dieren zoals deze renkoekoek die vol verbazing lijkt te kijken naar het obstakel dat opeens zijn weg verspert. De muur loopt dwars door een gebied met een enorm rijke biodiversiteit. Veel diersoorten ondervinden negatieve gevolgen van de muur.







Bird Photographer of the Year 2021 © Joshua Galicki, Bird Photographer of the Year 2021 Birds in the Environment Silver Award Winner: Joshua Galicki met 'Claiming the Forest Floor' Deze ovenvogel is na een lange reis vanuit Centraal-Amerika waar hij de winter doorbracht aangekomen in het noordoosten van de VS waar hij duidelijk maakt dat dit stukje van het bos zijn territorium is.







Bird Photographer of the Year 2021 © Barbara Fleming, Bird Photographer of the Year 2021 Birds in the Environment Bronze Award Winner: Barbara Fleming met 'Yellow-Billed Oxpecker with Cape Buffalo': Geelsnavelossenpikkers en kafferbuffels brengen hun hele leven in elkaars gezelschap door. De vogels eten teken en andere insecten die in de vacht van de buffels zitten, maar pikken ook geregeld een druppel bloed van de buffel mee.







Bird Photographer of the Year 2021 © Felipe Foncueva, Bird Photographer of the Year 2021 Best Portrait Gold Award Winner: Felipe Foncueva met 'Underwater Portrait' Het lijkt alsof je naar een foto van een walvis kijkt, maar het is toch echt een duikende bruine pelikaan. De vogels wachten voor de kust van Costa Rica waar de Tarcoles rivier in de Stille Oceaan uitmondt op de terugkeer van vissers die restjes vis in het water gooien.







Bird Photographer of the Year 2021 © Maofeng Shen, Bird Photographer of the Year 2021 Best Portrait Silver Award Winner: Maofeng Shen met 'Sing Heartily' In juni start het broedseizoen van jufferkraanvogels in Keshiketeng in Mongolië. De elegante vogels vertonen dan hun prachtige dansen.







Bird Photographer of the Year 2021 © Jonas Classon, Bird Photographer of the Year 2021 Best Portrait Bronze Award Winner: Jonas Classon met 'Night Hunter' Deze Laplanduil zit klaar voor de aanval: hij staart geconcentreerd naar een woelmuis en staat op het punt op te vliegen. De volle maan op de achtergrond maakt de foto extra mooi.







Bird Photographer of the Year 2021 © Rafael Armada, Bird Photographer of the Year 2021 Attention to Detail Gold Award Winner: Rafael Armada met 'Disappearing' De fotograaf Rafael Armada is gefascineerd door reflecties in het water. De natuur ondergaat immers ongelofelijke veranderingen onder invloed van water.







Bird Photographer of the Year 2021 © Mousan Ray, Bird Photographer of the Year 2021 Bird Behaviour Gold Award Winner: Mousan Ray met 'Floral Bathtub' Een geelrughoningzuiger neemt een bad in een blad van een bananenbloem in West Bengalen, India.







Bird Photographer of the Year 2021 © Massimiliano Apollo, Bird Photographer of the Year 2021 Bird Behaviour Silver Award Winner: Massimiliano Apollo met 'Face of Death' Een purperreiger in het noorden van Italië vangt een muis. Aan het einde van de zomer eten de reigers zoveel mogelijk om goed voorbereid te zijn op hun reis naar het zuiden.







Bird Photographer of the Year 2021 © Julie Halliday, Bird Photographer of the Year 2021 Bird Behaviour Bronze Award Winner: Julie Halliday met 'Entangled' Keizeraalscholvers leven op de Falklandeilanden en versterken hun onderlinge band door gelijktijdige bewegingen te maken zoals het synchroon bewegen van hun hoofden en nekken, gorgelen en klakkende keelgeluiden maken.







Bird Photographer of the Year 2021 © Tzahi Finkelstein, Bird Photographer of the Year 2021 Birds in Flight Gold Award Winner: Tzahi Finkelstein met 'Thirsty' Gierzwaluwen brengen hun leven vliegend door. Ze jagen op insecten, maar moeten tussendoor af en toe even drinken. Tzahi Finkelstein wilde al lang een foto maken van een drinkende gierzwaluw, maar dat bleek niet eenvoudig. Drie dagen bracht hij gestoken in een wetsuit in het water door totdat hij eindelijk dit shot kon maken.







Bird Photographer of the Year 2021 © Nicolas Reusens, Bird Photographer of the Year 2021 Birds in Flight Silver Award Winner: Nicolas Reusens met 'The Art of Motion' Ook voor deze in Ecuador gemaakte foto van een kolibri moest de fotograaf het nodige geduld betrachten.







Bird Photographer of the Year 2021 © Hannes Lochner, Bird Photographer of the Year 2021 Birds in Flight Bronze Award Winner: Hannes Lochner met 'First Come, First Served' In de wereld van de zuidelijke geelsnaveltokken gaat het niet altijd zachtzinnig aan toe. Beide vogels hebben hun oog laten vallen op hetzelfde insect. De tragere van de twee deinst er niet voor terug om aan de staart van zijn concurrent te gaan hangen. Maar gelukkig blijkt de sabotagepoging niet succesvol.







Bird Photographer of the Year 2021 © Renato Granieri, Bird Photographer of the Year 2021 Black and White Gold Award Winner: Renato Granieri met 'Chinstrap Penguin' Een eenzame stormbandpinguïn wandelt op de top van een gigantische ijsberg in Antarctica.







Bird Photographer of the Year 2021 © Terry Whittaker, Bird Photographer of the Year 2021 Urban Birds Gold Award Winner: Terry Whittaker met 'Dipper on Shopping Trolley' Een paartje waterspreeuwen gebruikt een in de rivier gegooide kinderwagen om een nest te bouwen. In Greater Manchester zijn niet genoeg natuurlijke plaatsen waar deze vogels kunnen nestelen en daarom gebruiken ze alternatieve plekjes zoals deze.







Bird Photographer of the Year 2021 © Ruediger Schulz, Bird Photographer of the Year 2021 Creative Imagery Gold Award Winner: Ruediger Schulz met 'Sprats and Bread' De fotograaf gebruikte een close-up foto van een ijsvogel om deze compositie te maken.







Bird Photographer of the Year 2021 © Kevin Morgans, Bird Photographer of the Year 2021 Portfolio Gold Award Winner: Kevin Morgans met 'Life On The Edge, My Summer With Puffins' Kevin Morgans gaat ieder jaar naar het afgelegen Fair Isle dat behoort tot de Shetland eilanden. Het eilandje is slechts vijf bij drie kilometer groot, maar er leven duizenden vogels waaronder papegaaiduikertjes, een bijzonder fotogenieke vogel volgens Kevin Morgans.







Bird Photographer of the Year 2021 © Carla Rhodes, Bird Photographer of the Year 2021 Conservation Gold Award Winner: Carla Rhodes met 'Beautiful Scavengers' Indische maraboes zijn anderhalve meter groot en hebben een spanwijdte van 2,5 meter en behoren tot de meeste bedreigde ooievaars in de wereld. In totaal zijn er nog maar 1.200 dieren over. 950 daarvan leven in Assam in India. Daar is Purnima Devi Barman met een groep andere vrouwen het Hargila Army gestart, een organisatie die zich richt op het behoud van deze mooie vogels door nesten te beschermen, gewonde vogels te helpen en de bevolking voorlichting te geven.







Bird Photographer of the Year 2021 © Levi Fitze, Bird Photographer of the Year 2021 Young Bird Photographer of the Year (14-17 jaar): Levi Fitze met 'Morning Lek' Een mannelijke korhoen verbreekt de stilte in de vroege ochtend.







Bird Photographer of the Year 2021 © Andres Dominguez Blanco, Bird Photographer of the Year 2021 Youth Bird Photographer of the Year Gold Award (9-13 jaar): Andres Dominguez Blanco met 'In the Woodland' Een boomklevertje wandelt over de stam van een Portugese eik naar beneden om water te gaan drinken.