Twee beloega walvissen uit een aquarium in China worden de eerste bewoners van het Beluga Whale Sanctuary in IJsland, het eerste natuurreservaat voor beloega's ter wereld.

Deze lente nog zullen twee Beloega walvissen - Little Grey en Little White - vanuit het Chengfeng Ocean World Aquarium in China een lange reis naar IJsland ondernemen. De Klettsvik Bay bij het eiland Heimaey zal daar worden gereserveerd voor de twee dieren. De baai is daar perfect voor omdat het een natuurlijke afgesloten baai is, omdat er genoeg voedsel voor de beloega's te vinden is, maar vooral omdat het dichtbij het natuurlijke leefgebied van de dieren ligt. Beloega's komen van nature voor in de Noordelijke ijszee. De baai heeft een oppervlakte van 32.000 vierkante meter en is tien meter diep. Little White en Little Grey zullen er genoeg ruimte hebben om van hun vrijheid te genieten.

Hoe is dit project tot stand gekomen? In 2012 kocht het entertainmentbedrijf Merlin het Chengfeng Aquarium, maar omdat het bedrijf sterk tegen het in gevangenschap houden van walvisachtigen is, ging het meteen op zoek naar een plaats waar de dieren gerehabiliteerd konden worden. Samen met Sea Life Trust kwamen ze tot de conclusie dat de Klettsvik Bay de meest geschikte locatie is.

Het is natuurlijk een hele onderneming om twee zulke imposante dieren een reis van 9.500 kilometer te laten ondernemen. De beloega's zijn immers 4 meter lang en wegen 900 kilogram. De twee dieren worden eerst in twee vrachtwagens getakeld. Die brengen ze naar Pudong International Airport in Shanghai waar ze in een vliegtuig naar Keflavik Airport in IJsland worden gevlogen.

Vervolgens gaan ze opnieuw de vrachtwagen in die hen via een veerboot naar hun eindbestemming op Heimaey eiland zal brengen. Daar krijgen ze eerst de tijd om te bekomen van de dertig uur durende reis in een speciaal zwembad. Zowel hun fysieke als mentale gezondheid wordt dan goed in de gaten gehouden door een team van dierenartsen en beloega experts. Wanneer alles in orde is en ze langzaam hebben kunnen wennen aan het voedsel en de dieren in de baai, mogen ze hun nieuwe thuis gaan verkennen.

Bij het reservaat zal een educatie- en een bezoekerscentrum komen en een ziekenhuis voor papegaaiduikertjes. Deze faciliteiten staan open voor bezoekers. Ook worden er voor kleine groepjes bezoekers boottochten door de baai georganiseerd, maar de boten mogen niet te dicht bij de dieren in de buurt komen.

In eerste instantie zullen enkel deze twee beloega's in het reservaat verblijven, maar Sea Life Trust hopen dat andere aquaria ook zullen besluiten hun beloega's de vrijheid te gunnen. Het reservaat is in ieder geval groot genoeg voor meerdere dieren.

