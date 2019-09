De Ierse overheid wil jaarlijks 22 miljoen bomen aanplanten en dat voor de volgende twintig jaar. In 2040 moet de bosoppervlakte van het eiland zo met een vijfde gestegen zijn.

Ierland is momenteel bij de minst beboste landen in de EU. Als onderdeel van haar klimaatplan wil de regering in Dublin tegen 2040 maar liefst 440 miljoen bomen planten, of 22 miljoen exemplaren per jaar, melden de Ierse kranten.

De meeste aanplantingen komen op rekening van de overheid, boeren en grote landeigenaren. Een derde zal bestaan uit loofbomen, een poging om de inheemse bossen een stuk te herstellen die grotendeels verdrongen zijn door naaldbomen.

Kritiek

Toch krijgt het plan ook kritiek van milieu-organisaties. 'Het plan van de regering om miljoenen bomen aan te planten is duidelijk een poging om de krantenkoppen te halen', zegt de milieuorganisatie Irish Wildlife Trust in een reactie.

Als het plan slaagt, blijft Ierland immers helemaal achteraan het Europese peloton hangen en doet enkel Malta het slechter qua percentage bosoppervlakte. Volgens de organisatie ligt de focus ook te sterk op het aantal bomen en dringt een diepgaande hervorming van het Ierse bosbeleid zich op. Hierin moet meer aandacht zijn voor biodiversiteit, verwildering en duurzame bossen waarin niet gekapt mag worden.