Hoop voor de Amerikaanse natuur: Senaat beschermt nieuwe natuurgebieden

De Amerikaanse Senaat heeft met grote meerderheid een wetsvoorstel goedgekeurd dat grote gebieden in Californië en Utah afbakent als natuurpark. Het is een lichtpuntje voor het milieu in de VS, na opeenvolgende tegenslagen onder de regering-Trump.

Het bewind van de huidige Amerikaanse president Donald Trump was tot nog toe desastreus voor het Amerikaanse milieu: hij schroefde de macht van het Amerikaanse milieuagentschap EPA terug, opende grote gebieden voor olie-, gas- en steenkoolwinning en sneed in de oppervlakte van natuurgebieden.

400.000 hectare

Het nieuwe wetsvoorstel gooit het over een heel andere boeg: de Amerikaanse Senaat wil voor 400.000 hectare aan nieuw natuurgebied uitroepen - het grootste gebied in bijna drie decennia. Het gaat onder meer om uitbreidingen aan de wereldberoemde parken Joshua Tree en Death Valley en bescherming voor 1000 kilometer aan unieke rivierlandschappen in Californië en Utah. In de beschermde gebieden kan geen mijnbouw plaatsvinden en op de rivieren kunnen bijvoorbeeld geen dammen gebouwd worden.

De nieuwe wet hernieuwt ook het Land and Water Conservation Fund, een fonds dat inkomsten uit olie- en gaswinning op zee gebruikt om natuur te beschermen. Het Congres had eerder geweigerd om dat fonds te vernieuwen.

Over de partijgrenzen

Opvallend is bovendien dat het wetsvoorstel is goedgekeurd in de Senaat, die gecontroleerd wordt door de Republikeinen. Het voorstel kreeg er een grote meerderheid over de partijgrenzen heen: 92 stemmen voor, 8 tegen. De wet zal daardoor naar alle waarschijnlijkheid ook door het Huis van Volksvertegenwoordigers worden goedgekeurd, waar de Democraten een meerderheid hebben. Vervolgens moet het ook nog door de president ondertekend worden.

'Dit is een historische stap om de Amerikanen te geven wat ze willen: beschermde gebieden nu en voor onze kinderen, en politici die samenwerken en dingen gedaan krijgen', zegt Sharon Buccino van de Natural Resources Defense Council (NRDC), de grootste milieuorganisatie in de VS. 'Op een moment dat het woord 'bipartisan' dreigde te verdwijnen, hebben leiders in beide partijen overeenkomsten gevonden. Dit is geen perfecte wet, maar het toont wat er bereikt kan worden als leiders bereid zijn tot een compromis, en het effent de weg voor nog meer stappen in de goede richting.'