Veldonderzoekers in de Democratische Republiek Congo zijn hoopvol na de recentste tellingen van de populatie laaglandgorilla's. Er zijn minstens drieduizend meer van de dieren in leven dan de laatste schattingen lieten uitschijnen.

De nieuwe cijfers zijn afkomstig van de Wildlife Conservation Society (WCS). De organisatie heeft na veldonderzoek bewijs dat er minstens 6800 individuen van de ernstig bedreigde oostelijke laaglandgorilla of Grauergorilla (Gorilla beringei graueri) in leven zijn. De laatste tellingen hielden het nog op 3800 dieren. De nieuwe schatting komt er na veldonderzoek in gebied dat voorheen ontoegankelijk was voor onderzoekers.

Ook al is dit hoopvol nieuws, toch wijzen de wetenschappers erop dat deze soort nog steeds zwaar getroffen is, met name door de onveilige situatie die er heerst in deze regio en de impact van de mens op het resterende leefgebied van de gorilla in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC).

Moedige biologen

'Dit onderzoek is bij het meest uitgebreide dat ooit over deze primatensoort werd gedaan. Het verliep onder zeer moeilijke omstandigheden en is een eerbetoon aan de moed en toewijding van de Congolese biologen die eraan deelnamen, vaak met groot persoonlijk risico door de aanhoudende onveiligheid', zegt hoofdauteur van de studie, Andrew Plumptre. 'Het onderzoek laat ook zien dat gorilla's en ook chimpansees gebieden mijden waar mensen mineralen winnen, een activiteit die bijdraagt aan de onveiligheid in de regio.'

Volgens de auteurs wijzen deze resultaten ook op het belang van verdere inspanningen rond natuurbehoud en bosbeheer in Oost-Congo. 'Zonder bescherming en goed bosbeheer zou de Grauergorilla op de rand van uitsterven staan', zegt Deo Kujirakwinja, coauteur en Technisch Directeur bij WCS in DRC. 'Deze dieren staan nog steeds onder druk door het verlies van hun leefgebied door mijnbouw en stroperij.'

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in American Journal of Primatology.

