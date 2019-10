Vanaf 2020 zal het Zwin in Knokke-Heist de tentoonstelling 'Wildlife Photographer of the Year' lenen van het Natural History Museum in Londen.

Het Zwin is momenteel de enige locatie in de Benelux waar de 55ste editie van de tentoonstelling te zien zal zijn.

De komende even jaren zal het Zwin de wereldbekende tentoonstelling met de mooiste natuurfoto's van over de hele wereld uitzetten tijdens de zomermaanden. Het is de tweede keer dat het park de tentoonstelling te gast heeft.

'Vorige keer was het al een enorm groot succes en daar wilden we een traditie van maken', zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Het Zwin was als enige Belgische organisatie aanwezig tijdens de awarduitreiking van de fotografiewedstrijd in Londen. Zo slaagde het natuurgebeid erin om de enige locatie in de Benelux te zijn waar de 55ste editie van de tentoonstelling te zien zal zijn.

Dit jaar stuurden bijna 48.000 fotografen uit 100 verschillende landen hun foto in. De beste honderd beelden van deze editie zullen vanaf 2020 te zien zijn in Knokke-Heist, van 27 juni tot en met 4 oktober. Daarna is de tentoonstelling nog te zien in 2022 en 2024.