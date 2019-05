In het Zwin hebben kinderen een reeks nieuwe 'educatieve belevingselementen' kunnen uittesten. Later dit jaar volgt de opening.

De provincie West-Vlaanderen investeerde 185.000 euro in de nieuwe speeltoestellen. Daarmee kunnen kinderen spelenderwijs meer bijleren over de natuur en de dieren in het park.

De kinderen kunnen met de nieuwe elementen in de huid kruipen van verschillende dieren zoals de boomkikker of de ooievaar. Er is een hindernissenparcours waarop kinderen zelf kunnen ervaren hoe het is om een bepaald dier te zijn, klinkt het.

Het Zwin © Belga

Daarnaast vinden bezoekers in het natuurpark ook een memory-spel, een groot ei om in te zitten, een houten boot en wilgentakken om over te klauteren. Later dit jaar volgt de opening.