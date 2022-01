Het gaat een pak beter met de tijgerpopulatie dan een dikke tien jaar geleden. De achteruitgang van de soort, die al een eeuw lang werd waargenomen, is omgebogen.

Dat meldt WWF maandag naar aanleiding van het Jaar van de Tijger dat dinsdag van start gaat. Er blijven wel nog altijd heel wat uitdagingen, vooral in Zuidoost-Azië, waar de grote kat nog steeds wordt bedreigd door stroperij en habitatverlies.

In het vorige jaar van de tijger, 2010, was de populatie op zijn laagst, met 3.200 individuen in het wild. De milieuorganisatie liet toen nog weten dat er mogelijk tegen 2022 geen tijgers meer zouden bestaan tenzij er dringende maatregelen werden genomen. Die dringende maatregelen kwamen er tijdens een 'tijgertop' in Sint-Petersburg en hebben dus daadwerkelijk het tij doen keren. De tijger leeft nog steeds in het wild in enkele oerwouden en vlakten in Azië en het Russische Verre Oosten, meldt de ngo.

Niet alleen positief

In een uitgebreid rapport beschrijft WWF dat verschillende maatregelen onder andere hebben geleid tot een verdubbeling van het aantal tijgers in het Royal Manas National Park in Bhutan. In een nationaal park in Rusland is hun aantal zelfs verdrievoudigd. 'China herbergt nu 's werelds grootste beschermde gebied voor tijgers en het Khata Forest Conservation Area, dat een grensoverschrijdende corridor vormt tussen India en Nepal, is met een factor 30 in omvang toegenomen', klinkt het voorts.

Toch is niet alles positief. Zo zijn de tijgerpopulaties in Maleisië sterk afgenomen, en is de soort nu waarschijnlijk uitgestorven in Cambodja, Laos en Vietnam. Bovendien is, ondanks de wereldwijde opmars van de soort in het wild, het verspreidingsgebied verder afgenomen en zijn tijgers nu beperkt tot minder dan 5 procent van hun historische habitat. Het is daarom volgens de ngo zaak om verder werk te maken van het herstel. Het is daarvoor onder andere uitkijken naar de tweede mondiale tijgertop, op 5 september 2022 in het Russische Vladivostok.

