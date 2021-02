De raaf gedijt weliswaar beter in Vlaanderen, maar er zijn wel nog maar minder dan tien broedparen.

De raaf is voor het eerst in 150 jaar terug in Vlaanderen. Dat schrijft de krant De Standaard donderdag nadat de voorbije maanden vier nesten werden ontdekt in Limburg. Klopt niet helemaal, zegt vogelexpert Gerald Driessens van Natuurpunt. 'Volgens de meest recente telling zijn er in Vlaanderen minder dan tien broedparen.'

De raaf gedijt wel beter in Vlaanderen, legt Driessens uit. 'Dat ligt aan de terugkeer van zoogdieren zoals vossen, everzwijnen en marterachtigen. Raven voeden zich onder meer met de karkassen van die dieren.'

Een tweede belangrijke oorzaak is dat er niet meer gejaagd wordt op raven en dat ze niet meer vergiftigd worden. 'De tijd dat iedereen zei dat eksters juwelen stalen en dat kraaien slecht zijn, is gelukkig voorbij', zegt Driessens.

Volgens het rapport 'Broedvogels in Vlaanderen 2013-2018' van Natuurpunt waren er in Vlaanderen 0 tot 10 broedparen van raven. Zo werd de roofvogel gespot in Vlaams-Brabant en in de grote natuurgebieden van Antwerpen, zoals Landschap De Liereman in Oud-Turnhout. In Limburg zijn ze echt gesetteld.

'En er komen er nog meer', aldus Driessens. 'Al zullen ze niet talrijk richting de steden komen of naar landbouwgebieden, zoals bijvoorbeeld de kraai wel doet. De raaf blijft een schuwe vogel, die vooral broedt in grote bosgebieden. Hij wordt binnen 10 of 20 jaar geen algemene vogel in Vlaanderen.'

De raaf is met een spanwijdte van 1,15 tot 1,3 meter Europa's grootste zangvogel. Hij leeft vooral van knaagdieren, insecten, wormen, jonge vogels en kadavers. (

