Het gaat beter met de berggorilla en gewone vinvis

De gewone vinvis, na de blauwe vinvis het grootste dier ter wereld, is voortaan geklasseerd als 'kwetsbaar': sinds de jaren 70 is de wereldpopulatie bijna verdubbeld, dankzij het verbieden van de jacht op dit zoogdier. Wereldwijd zijn er 100.000 gewone vinvissen.

Ook het statuut van de grijze walvis is verbeterd: het dier is overgegaan van de categorie 'in kritiek gevaar' naar 'in gevaar'.

Hetzelfde geldt voor de berggorilla. In 2008 werd hun aantal op 680 geschat, in 2018 zijn dat er meer dan 1.000, het hoogste aantal ooit geregistreerd. Veel heeft te maken met de vervolging van stropers. Het leefgebied van de gorilla is beperkt tot ruim 800 km2 beschermd gebied in Congo, Rwanda en Oeganda. Deze gebieden staan echter onder zware druk van de landbouw die moet voorzien in de noden van een groeiende bevolking in de regio.

Daarnaast vormen ook de politieke onrust, het stropen en door de mens geïntroduceerde ziektes een gevaar voor de dieren.

De nieuwe Rode Lijst bevat 96.951 dieren- en plantensoorten, waarvan er 26.840 met uitsterven bedreigd worden. Dat zijn er ongeveer 10.000 meer dan de lijst uit 2008.