Helft zoogdieren uit Atlantisch Woud in Brazilië verdwenen

Volgens het onderzoek van de Universiteit van East Anglia liggen vijf eeuwen van overexploitatie aan de oorzaak van de drastische daling. Ze vergeleken beschrijvingen van soorten uit de afgelopen dertig jaar met data die teruggaat tot de koloniale tijd in Brazilië.

Oorspronkelijk besloeg het Atlantisch Woud 1,1 miljoen vierkante kilometer. Het bevindt zich voornamelijk langs de kunst van Brazilië, maar strekt zich uit tot Argentinië en Paraguay. Het woud heeft de status van Unesco-werelderfgoed.

Activiteiten zoals houtkap en landbouw, maar ook bosbranden, hebben het bos gereduceerd tot 0,143 miljoen vierkante kilometer. Dat heeft grote impact gehad op de populatie zoogdieren.

Fragiel ecosysteem

Om erachter te komen welke ecologisch gerelateerde soorten het snelst zijn verdwenen, keken de onderzoekers naar individuele soorten en groepen zoogdieren Ze ontdekten dat toproofdieren en grote carnivoren zoals luipaarden en poema's en grote herbivoren zoals tapirs tot de groepen met de grootste daling behoren.

'Deze resultaten laten zien dat er dringend actie ondernomen moet worden om deze fragiele ecosystemen te beschermen', zegt Carlos Peres van de Universiteit van East Anglia. 'In het bijzonder is het zaak omvangrijker onderzoek te doen op regionale schaal, zodat we plaatselijke patronen in en oorzaken van dit verlies aan soorten kunnen herkennen.'

Juliano Bogoni, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van São Paulo en hoofdauteur van de studie, zegt dat het woud 'nog maar een schaduw is' van wat het ooit was. 'Een ineenstorting van deze omvang hebben we niet eerder meegemaakt, niet in de geschiedenis en niet in de prehistorie. En hij kan direct toegeschreven worden aan menselijke activiteit.'

De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PloS One.