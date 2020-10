Een grutto, een weidevogel, heeft het wereldrecord langste non-stopvlucht gebroken met een tocht tussen Alaska en Nieuw-Zeeland. Volgens The Guardian legde de weidevogel in elf dagen een afstand af van meer dan 12.000 kilometer.

De rosse grutto vertrok op 16 september vanuit de Amerikaanse staat Alaska en streek elf dagen later neer in een baai bij Auckland in Nieuw-Zeeland. Onderweg haalde hij soms wel snelheden van bijna 90 kilometer per uur. Het vogeltje droeg een zendertje op de rug zodat onderzoekers zijn route konden volgen.

De mannetjesgrutto vloog samen met vier andere grutto's. 'Ze lijken te weten waar ze zich op de wereld bevinden', zei Jesse Conklin van het Global Flyway Network. 'We kunnen het niet echt verklaren, maar ze lijken bijna een kaart in hun hoofd te hebben.' Het Global Flyway Network is een samenwerkingsverband van wetenschappers die vogeltrektochten bestuderen.

© Getty Images

Volgens Conklin is de bouw van de grutto vergelijkbaar met een straaljager en kan hij daarom zo ver vliegen. 'Hun lange puntige vleugels en strakke lichaam maakt ze aerodynamisch.' De windstroom boven de oceaan verklaart waarschijnlijk hoe de vogel de tocht kan volhouden. Vermoedelijk eet de grutto onderweg niet.

Overigens kan de grutto, die zo'n 280 à 500 gram weegt, ter voorbereiding van een lange vlucht in omvang verdubbelen. Hij is bovendien in staat om zijn inwendige organen te verkleinen om zo minder gewicht met zich mee te moeten dragen.

