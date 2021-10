De US Fish and Wildlife Service wil 23 soorten van de Endangered Species Act verwijderen omdat ze uitgestorven zijn.

Het gaat om 11 vogelsoorten, 2 vissoorten, 1 vleermuissoort, 8 zoetwatermosselen en 1 plantensoort. Het doel van de 1973 ingevoerd Endangered Species Act (ESA) was het beschermen van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving. Voor deze 23 soorten kwam de bescherming helaas te laat. In 1973 waren ze al zo zeldzaam dat werd gevreesd dat ze waren verdwenen. ESA heeft hun uitsterven niet kunnen voorkomen.

De twee meest opvallende dieren die zijn verdwenen, zijn de grote ivoorsnavelspecht en Bachmans zanger. De grote ivoorsnavelspecht was de grootste specht in de Verenigde Staten en werd in 1944 voor de laatste keer gezien in Louisiana. Er werd tientallen jaren gezocht naar de mooie vogel, maar zonder succes. De oorzaak van zijn uitsterven is de verdwijning van oude bossen en omdat de vogel werd gevangen door verzamelaars. Bachmans zanger verdween om dezelfde redenen. De zwart met gele vogel behoorde in 1953 al tot de zeldzaamste zangvogels in de Verenigde Staten. Hij werd in 1962 voor het laatst gezien in de VS en in 1981 voor het laatst in Cuba.

Bachmans zanger © Getty Images

Het valt op dat 11 van de 23 uitgestorven soorten op Hawaii, Guam en andere Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan leefden. De soorten op deze eilanden worden extra bedreigd door de geïsoleerde ligging en de geringe oppervlakte. De planten- en dierenwereld is er bovendien enorm rijk. 650 soorten van die eilanden staan op ESA. Een groot deel daarvan komt enkel op die eilanden voor en verder nergens anders in de wereld.

Sinds 1970 zijn er zo'n drie miljard vogels uit de VS verdwenen en dat is het gevolg van 'door mensen veroorzaakte veranderingen in hun leefomgeving', zegt Bridget Fahey van de Fish and Wildlife Service (FWS) in de New York Times.

Toch is de ESA zeker niet nutteloos want er waren de afgelopen jaren veel successen. Zo konden 54 soorten die oorspronkelijk op de lijst stonden ervan afgehaald worden omdat het ondertussen weer goed met ze gaat. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Amerikaanse zeearend, bruine pelikaan en bultrugwalvis. Van 56 soorten is de status verlaagd van 'met uitsterven bedreigd' naar 'bedreigd'. Bovendien heeft de FWS er samen met lokale overheden, inheemse stammen en particuliere grondeigenaren voor gezorgd dat zestig soorten niet op de lijst hoefden te komen.

