In het nationaal park Dartmoor in het Zuid-Engelse graafschap Devon is een grote brand uitgebroken. De brand werd donderdagavond al ontdekt en woedt over een breedte van ongeveer vijf kilometer. Dat maakte de Dartmoor National Park Authority vrijdag bekend. Er zijn geen mensenlevens in gevaar.

Wat de oorzaak van de brand was, is nog onduidelijk. Het vuur wordt aangewakkerd door sterke wind. Door de weersomstandigheden is het voor de brandweer uiterst moeilijk om de brand te blussen. Daarom wordt voorlopig alleen een verdere verspreiding van de vlammen voorkomen.

Volgens verschillende Britse media zou het vuur zich niet langer verspreiden. Het veen- en heidelandschap van Dartmoor is bekend om zijn graven uit de Bronstijd en nederzettingssporen zoals steencirkels.

De Engelse brandweer waarschuwde omstanders om niet in de buurt van het vuur te komen. Sommige mensen probeerden een glimp van het vuur op te vangen of er foto's van te nemen. "Dit is uiterst gevaarlijk en zeker geen essentiële verplaatsing", aldus het Twitter-account van Devon and Somerset Fire and Rescue Service. In het Verenigd Koninkrijk mogen mensen zich vanwege de coronaviruspandemie momenteel alleen in de directe omgeving van hun huis verplaatsen.

