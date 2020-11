Op het Nederlandse eiland Texel is Staatsbosbeheer een grote actie gestart om katten uit de natuur te weren. Katten doden er zo'n 50.000 vogels en andere diertjes waaronder enkele bedreigde soorten per jaar.

Het Waddeneiland Texel is een zeer belangrijke plaats voor vogels: om te broeden en als tussenstop. Honderden vogelsoorten, waaronder vogels die op de rode lijst van bedreigde diersoorten staan, strijken erneer. Er komen op het eiland geen roofdieren zoals vossen en steenmarters voor en juist daarom zou het een veilige plaats moeten zijn om eieren uit te broeden.

Grutto © Getty Images

Daarom wil Staatsbosbeheer een einde maken aan het groeiende aantal zwerfkatten op het eiland. Naar schatting doden de katten op het eiland ieder jaar zo'n 50.000 vogels en andere diertjes waaronder soorten die het toch al moeilijk hebben zoals de grutto, tapuit, wulp, veldleeuwerik en noodse woelmuis.

'De katten horen hier niet thuis. Ze zijn er alleen omdat wij ze per se als huisdier willen. Ze komen in de natuur niet voor', zegt boswachter Anna Sprenkeling aan NH Nieuws.

. © Getty Images

De katten worden gevangen in kooien. Wanneer ze gechipt zijn, worden ze teruggebracht naar de eigenaar. Hebben ze geen chip dan worden ze overgebracht naar een dierenopvang in Friesland en van daaruit herplaatst.

Voordat de actie van start ging, konden Texelaars hun poezen gratis laten chippen. Staatsbosbeheer brengt de katten met een eigenaar niet weg, maar 'heeft ze liever in hun mandje thuis en niet in de natuur.'

Tapuit © Getty Images

