Grootste fotoverzameling ooit geeft onderzoekers unieke kijk op Amazonewoud

Een uitgebreide groep wetenschappers heeft meer dan 150.000 camerabeelden verzameld in het hele Amazonewoud. Daarop zijn honderden diersoorten te zien: een schat aan informatie over leefgebieden, ontbossing en biodiversiteit.

Zwartrugtamarin © Getty Images

In het grootste regenwoud ter wereld kruipt, springt, vliegt en sluipt het wild door alle hoeken en gaten. De meeste dieren zijn er echter heel bedreven in om zich buiten het oog van mensen te houden, dus het kan knap lastig zijn om ze te spotten. Om toch een poging te wagen, gebruiken onderzoekers regelmatig cameravallen – verdekt opgestelde camera’s met bewegingssensor die strategisch door het bos zijn geplaatst.

Tot nog toe waren die beelden altijd gefragmenteerd beschikbaar, maar nu heeft een groep onderzoekers meer dan 154.000 bestanden van cameravallen verzameld, waarop 317 soorten zijn vastgelegd: 185 vogels, 119 zoogdieren en 13 reptielen.

Luiaard © Getty Images



De nieuwe database wordt beschreven in een studie in het tijdschrift Ecology. De gezamenlijke studie baseert zich op gegevens van 147 wetenschappers van 122 onderzoeksinstellingen wereldwijd en is geleid door het Duitse Centrum voor Integratief Biodiversiteitsonderzoek (iDiv) en de Duitse Friedrich Schiller Universiteit in Jena.

Van tapir tot Andesbeer

Dit is de eerste studie die op deze schaal cameravalbeelden uit de hele Amazone verzamelt en standaardiseert. De beelden bestrijken onder meer Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Peru, Suriname en Venezuela.



‘De dataset biedt basisinformatie over de aanwezigheid van soorten in het woud en kan worden gebruikt om kwesties Amazone-breed te onderzoeken’, vertelt hoofdauteur van de studie Ana Carolina Antunes.

Andesbeer © Getty Images

De duizenden afbeeldingen ‘zullen dienen als cruciale data om te laten zien waar dieren in het wild voorkomen en de duizelingwekkende diversiteit aan soorten in het Amazonegebied aan te tonen’, stelt coauteur Robert Wallace van de Wildlife Conservation Society (WCS).



De WCS was verantwoordelijk voor meer dan een derde van de afbeeldingen in de database, waaronder die van spelende jaguarwelpen, een gigantische miereneter die door de modder rolt, wilde honden, tapirs, kuifarenden, toekans, poema’s en Andesberen.

Gestreepte ransuil © Getty Images

De auteurs denken dat deze beelddataset kansen biedt voor nieuw onderzoek naar nog grotere gebieden, waardoor wetenschappers meer informatie kunnen verkrijgen over ontbossing, verlies van leefgebied, klimaatverandering en door de mens veroorzaakte biodiversiteitsverlies ‘in een van de belangrijkste en meest bedreigde tropische omgevingen ter wereld’.

Voorspellingen

‘De beelden maken het mogelijk om patronen in de verspreiding van soorten in hun habitats te achterhalen, de interactie tussen roofdier- en prooisoorten te begrijpen, en toekomstige projecties te maken over de impact van veranderingen op het gebied van klimaat en landgebruik’, zegt Antunes. ‘Er is nog zo veel te leren en tegelijkertijd zien we een toenemende bedreiging voor de biodiversiteit en de mensen die in het bos leven.’

Coati © Getty Images

Volgens Global Forest Watch ging in 2021 wereldwijd meer dan 3,7 miljoen hectare primair tropisch bos verloren; 40 procent daarvan in Brazilië. Bijna twee derde van het hele Amazone-regenwoud valt binnen Braziliaanse landsgrenzen; dat deel is goed voor een derde van het tropische regenwoud wereldwijd en is daardoor van cruciaal belang voor de diversiteit van het leven op aarde.

Jonge alligator © Getty Images

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen bij IPS-partner Mongabay