Groot Barrièrerif: koralen die verbleking overleven zijn resistenter tegen opwarming zeewater

Wetenschappers zien er een positief signaal in voor het bedreigde ecosysteem. Het Groot Barrièrerif is het grootste koraalrif ter wereld. Het bestaat uit meer dan 2.900 individuele riffen en 900 eilanden die zich uitstrekken over 2.600 kilometer over een gebied van ongeveer 334.400 vierkante kilometer, voor de kust van Queensland in Noord-Oost Australië.

Zowel in 2016 als in 2017 had het rif echter te maken met een verbleking van het koraal zonder voorgaande. Grote stukken van het koraal zijn dood of beschadigd en zijn hun kleur grotendeels verloren. De oorzaak daarvan is de opwarming van het zeewater. Door de hogere temperatuur kunnen de algen die koralen hun kleur en voedsel geven moeilijker overleven.

Minder verbleking ondanks extreme temperaturen

Profesor Terry Hugues, wetenschapper aan de universiteit James Cook, leidt al lange tijd onderzoek naar de verbleking van de koralen. Hij publiceert nu een nieuwe studie in het tijdschrift Nature Climate Change waaruit blijkt dat het koraal het ene jaar anders reageert op de temperatuurverhoging dan het andere. 'We waren verbaasd om vast te stellen dat er minder verbleking was in 2017 aangezien de temperaturen nog extremer waren dan het jaar ervoor', zegt Hugues.

Het noordelijke gedeelte van het rif, dat in 2016 het zwaarst beschadigd raakte, had in 2017 een pak minder te lijden en dat ondanks het feit dat het stressniveau even hoog was dan de twee voorgaande zomers. In het centrale deel van het rif was de verbleking hetzelfde tijdens die twee jaar, hoewel het dus warmer was in 2017. Het zuidelijke deel van het rif, dat het minste getroffen is, had in 2016 af te rekenen met een lichte verbleking en bleef het jaar daarna onbeschadigd.